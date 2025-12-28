Weltcup-Debüt von „Ski-Shakira“ (16) endet früh

Das Weltcup-Debüt von Giada D’Antonio ist früh zu Ende gegangen. Die erst 16-jährige Italienerin schied beim Slalom am Semmering mit Startnummer 70 bereits im ersten Durchgang aus.
Ohne auch nur ein einziges Europacup-Rennen bestritten zu haben, stand die „Ski-Shakira“ – ob ihrer Ähnlichkeit mit der kolumbianischen Sängerin – am Sonntag am Zauberberg im Weltcup-Starterfeld. Der Schritt kam nicht aus dem Nichts. Die Italienerin hatte sich mit einem kometenhaften Einstieg in den FIS-Zirkus empfohlen. Die Tochter eines Zahnarztes aus San Sebastiano al Vesuvio nahe Neapel und einer Kolumbianerin sorgte im November für Aufsehen, als sie am Schweizer Schilthorn gleich zwei FIS-Slaloms gewann – und das mit den hohen Startnummern 82 und 63. Damit katapultierte sie sich in die Top 16 der italienischen Slalomfahrerinnen und direkt ins Blickfeld der Weltcup-Verantwortlichen.
„Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich erfülle diesem kleinen Mädchen ihren Traum. Vertrauen ist der Schlüssel“, schrieb D’Antonio zu einem Kindheitsfoto auf Instagram.
Ausgeschieden
Am Semmering wartete nun die große Bühne. Allerdings unter schwierigen Bedingungen. Mit Startnummer 70 war die Piste zu ihrem Zeitpunkt bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. D’Antonio hatte sichtbar zu kämpfen, lag bei der ersten Zwischenzeit 1,11 Sekunden hinter der führenden Camille Rast, bei der zweiten bereits 1,43 Sekunden zurück – ehe ihr Lauf vorzeitig endete.
Trotz des Ausfalls wird das Debüt für sie sicherlich ein besonderer Moment bleiben. Von Giada D’Antonio dürfte man im alpinen Skizirkus noch einiges hören.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.