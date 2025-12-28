Weltcup-Debüt von „Ski-Shakira“ (16) endet früh

Ohne auch nur ein einziges Europacup-Rennen bestritten zu haben, stand die „Ski-Shakira“ – ob ihrer Ähnlichkeit mit der kolumbianischen Sängerin – am Sonntag am Zauberberg im Weltcup-Starterfeld. Der Schritt kam nicht aus dem Nichts. Die Italienerin hatte sich mit einem kometenhaften Einstieg in den FIS-Zirkus empfohlen. Die Tochter eines Zahnarztes aus San Sebastiano al Vesuvio nahe Neapel und einer Kolumbianerin sorgte im November für Aufsehen, als sie am Schweizer Schilthorn gleich zwei FIS-Slaloms gewann – und das mit den hohen Startnummern 82 und 63. Damit katapultierte sie sich in die Top 16 der italienischen Slalomfahrerinnen und direkt ins Blickfeld der Weltcup-Verantwortlichen.