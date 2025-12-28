Brigitte Bardot: Ihre Schönheit wird ewig leben

Ruhm war für Bardot auch Fluch

Doch Ruhm war für Bardot auch Fluch. Gejagt von Paparazzi, geplagt von Depressionen und mehreren Suizidversuchen, kehrte sie dem Kino 1973 den Rücken und begann ihre zweite, radikale Lebensphase: der kompromisslose Einsatz für Tiere. Auch Österreich spielte dabei eine Rolle.