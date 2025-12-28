Brigitte Bardot: Ihre Schönheit wird ewig leben

Sie war Skandal, Sehnsucht und Gewissen zugleich. Nun verstummt die Stimme von Brigitte Bardot für immer.
Brigitte Bardot war weitaus mehr als nur eine Schauspielerin: Sie war Provokation, Freiheit und Fantasie einer ganzen Generation. Am Sonntag ist die Ikone des französischen Kinos im Alter von 91 Jahren nach mehreren Krankenhausaufenthalten gestorben, wie die nach ihr benannte Stiftung mitteilte.
Verdrehte der Welt den Kopf
In den 50er- und 60er-Jahren verdrehte sie der Welt den Kopf. Filme wie „Et Dieucréa la femme“ oder „Le Mépris“ machten sie unsterblich. Mit ihrem Blick, ihrer Stimme und ihrer ungezähmten Sinnlichkeit sprengte die Rebellin sämtliche Moralvorstellungen.
„Ich habe nie Karriere gemacht“, sagte sie einmal – sie lebte einfach.
Klicken Sie sich hier durch die Bilder aus Brigitte Bardots bewegtem Leben:
Ruhm war für Bardot auch Fluch
Doch Ruhm war für Bardot auch Fluch. Gejagt von Paparazzi, geplagt von Depressionen und mehreren Suizidversuchen, kehrte sie dem Kino 1973 den Rücken und begann ihre zweite, radikale Lebensphase: der kompromisslose Einsatz für Tiere. Auch Österreich spielte dabei eine Rolle.
Protestierte in Wien gegen Hermann Nitsch
Bereits 1998 reiste Brigitte Bardot nach Wien, wo sie öffentlich gegen Aktionen des Aktionskünstlers Hermann Nitsch protestierte. 2002 erhielt sie in Hagenbrunn (NÖ) den „my way“-Preis für ihr Lebenswerk im internationalen Tierschutz.
Mit ihrer Stiftung, gegründet 1986, kämpfte sie weltweit gegen Tierquälerei. „Ich gehöre nicht zur menschlichen Spezies“, schrieb sie später.
Mit ihrem Tod verliert nicht nur Frankreich eine Legende, sondern die ganze Welt ein Symbol wilder Freiheit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.