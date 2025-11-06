Das mutige Wirken der „Spionin von Tisis“

In einer kalten Aprilnacht des Jahres 1945 überquert eine junge Frau die Waldwiese oberhalb der Letze im Tisner Rappenwald. Obwohl die Grenze mit Stacheldraht hermetisch abgeriegelt ist, verführt sie immer wieder politisch Verfolgte zu Fluchtversuchen. Ein Beamter der Zollgrenzschutzstelle bemerkt – mehr zufällig -, dass sich die Frau ohne Begleitung rasch in Richtung Liechtensteiner Staatsgrenze bewegt. Er tritt ihr aus der Dunkelheit entgegen, hält sie an.