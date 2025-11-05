Syrer soll 14-Jähriger Geld für Sex geboten haben

Zu den Vorwürfen bekennt sich der Syrer nicht schuldig. „Sie hatte geweint. Da ging ich zu ihr und fragte, ob alles in Ordnung sei und ob ich ihr helfen könne. Dann ging sie einfach weg“, behauptet der 28-Jährige. Auch bestreitet er, das Mädchen am Innenschenkel gestreichelt zu haben. „Das Geld hatte ich damals in der Hand, weil ich zuvor Pfandflaschen zurückgegeben hatte.“ Da das mutmaßliche Opfer wegen gesundheitlicher Probleme nicht zur Verhandlung erscheinen konnte, wurde der Prozess vertagt.