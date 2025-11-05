Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Feldkirch

Syrer soll 14-Jähriger Geld für Sex geboten haben

Vorarlberg
05.11.2025 18:15
Der Angeklagte bestreitet die Tat.
Der Angeklagte bestreitet die Tat.(Bild: Dorn Chantall)

Ein syrischer Familienvater muss sich seit Mittwoch am Landesgericht Feldkirch verantworten. Der 28-jährige Mann soll im August ein 14-jähriges Mädchen in Lustenau bedrängt und Analsex gefordert haben. Bislang bestreitet der Beschuldigte die Tat.

0 Kommentare

Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern, das jüngste ist gerade mal zwei Jahre alt, das älteste sechs. Gemeinsam lebt die syrische Familie, die von der Caritas unterstützt wird, im Vorarlberger Unterland. Einer Arbeit geht der 28-jährige Angeklagte nicht nach, stattdessen absolviert er derzeit einen Deutschkurs.

Vor Gericht steht der bislang unbescholtene Familienvater wegen einer Straftat, die ihn hinter Gitter bringen könnte. So soll der Beschuldigte vergangenen August in Lustenau versucht haben, eine 14-Jährige zu sexuellen Handlungen zu verleiten und ihr dafür 100 Euro geboten zu haben.

Panikattacke und Flucht
Laut Staatsanwältin hielt der Angeklagte der Schülerin, die an besagtem Abend im Beisein ihrer Freundin schon einmal von dem Mann belästigt worden war, sein Handy mit folgendem Text unter die Nase: „Ich würde gerne meinen Schw*** in deinen A**** stecken.“ Dafür soll er ihr 100 Euro geboten haben. Die Jugendliche erlitt eine Panikattacke, sperrte sich im WC einer nahe gelegenen Tankstelle ein und rief eine Freundin an, der sie den Vorfall schilderte.

Zu den Vorwürfen bekennt sich der Syrer nicht schuldig. „Sie hatte geweint. Da ging ich zu ihr und fragte, ob alles in Ordnung sei und ob ich ihr helfen könne. Dann ging sie einfach weg“, behauptet der 28-Jährige. Auch bestreitet er, das Mädchen am Innenschenkel gestreichelt zu haben. „Das Geld hatte ich damals in der Hand, weil ich zuvor Pfandflaschen zurückgegeben hatte.“ Da das mutmaßliche Opfer wegen gesundheitlicher Probleme nicht zur Verhandlung erscheinen konnte, wurde der Prozess vertagt.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 12°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 14°
Symbol heiter
Dornbirn
2° / 12°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 12°
Symbol heiter

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.547 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
125.221 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
105.276 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Vorarlberg
Letzte Herbstrunde
So heiß wird das Finale im Vorarlberger Unterhaus
Prozess in Feldkirch
Syrer soll 14-Jähriger Geld für Sex geboten haben
Ärger im Ausschuss
Rechnungshofbericht erzürnt Gemüter der Opposition
Offiziell abgesegnet
Alpla übernimmt serbische Firma Energoplast
Ländle-Freestyler weiß
„Stand jetzt wäre ich bei Olympia dabei, aber…“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf