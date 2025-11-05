Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Spitalsreform

Ein letztes Aufbegehren im Dornbirner Stadtspital?

Vorarlberg
05.11.2025 13:25
Auch die Dornbirner Turnusärzte machen sich für den Erhalt des Stadtspitals in der jetzigen Form ...
Auch die Dornbirner Turnusärzte machen sich für den Erhalt des Stadtspitals in der jetzigen Form stark.(Bild: Stadt Dornbirn)

Am Donnerstag wird Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher Details zur geplanten Spitalsreform verraten. Im Vorfeld äußern die Dornbirner nochmals lautstark ihre Bedenken gegen eine Verlegung von Abteilungen in das Landeskrankenhaus nach Bregenz.

0 Kommentare

Die Zeichen deuten darauf hin, dass sich die Dornbirner im Zuge der anstehenden Spitalsreform wohl von der Geburtshilfe, der Gynäkologie und der Pädiatrie trennen müssen. Ähnlich wie die zuständige Landesrätin scheint auch Landeshauptmann Markus Wallner (beide ÖVP) überraschend reformwillig und zu allem entschlossen. „Insellösungen sind nicht das Gebot der Stunde“, ließ er unlängst Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ) wissen. „Um weiterhin Spitzenmedizin zur Verfügung zu stellen, braucht es jetzt Klarheit und Mut zur Entscheidung“, betont er zudem.

ÖVP-Parteikollegen überlegen, ob Wallner und Rüscher auch gegen Dornbirns Altbürgermeisterin ...
ÖVP-Parteikollegen überlegen, ob Wallner und Rüscher auch gegen Dornbirns Altbürgermeisterin Andrea Kaufmann ins Feld gezogen wären.(Bild: Frederick Sams www.sams-foto.com)

Während Parteifreunde hinter vorgehaltener Hand überlegen, ob Wallner diesen Mut auch aufbringen würde, wenn Alt-Bürgermeisterin Andrea Kaufmann noch das Zepter in Dornbirn schwingen würde, ist deren Nachfolger um den Erhalt des Spitals bemüht. In der jüngsten Presseaussendung verweist er auf eine makellose Leistungsbilanz: So habe das Krankenhaus Dornbirn das Jahr 2024 mit einem deutlichen Plus an Leistungspunkten abgeschlossen und zähle zu den wirtschaftlich effizientesten Spitälern in Vorarlberg. „Wir arbeiten wirtschaftlich solide und medizinisch auf höchstem Niveau“, betont Fäßler.

Bedenken gegen eine Verlegung von Abteilungen äußerten am Mittwoch auch die Turnusärzte des Stadtspitals. In einem offenen Brief verwiesen sie auf den Versorgungsauftrag und das hohe Patientenaufkommen, das mit Beginn der Skisaison nochmals steigen werde. Die geplante Umstrukturierung würde diesen Auftrag negativ beeinflussen. Die Kapazitäten der anderen Krankenhäuser würden aktuell nicht ausreichen würden, um die Patientenströme zu bewältigen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 11°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 14°
Symbol heiter
Dornbirn
2° / 11°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 12°
Symbol heiter

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.899 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
123.263 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
101.920 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Vorarlberg
Vor Spitalsreform
Ein letztes Aufbegehren im Dornbirner Stadtspital?
Nächste Pleite
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
Bei Sonnenkopfbahn
Mann bei Revisionsarbeiten an Hand verletzt
Sieg gegen Nashville
Rossis Wild gewinnen dramatischen Overtime-Krimi
Krone Plus Logo
Neue Frauen-Power
„Sind lange im Schatten der Männer gestanden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf