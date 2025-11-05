Ein letztes Aufbegehren im Dornbirner Stadtspital?

Die Zeichen deuten darauf hin, dass sich die Dornbirner im Zuge der anstehenden Spitalsreform wohl von der Geburtshilfe, der Gynäkologie und der Pädiatrie trennen müssen. Ähnlich wie die zuständige Landesrätin scheint auch Landeshauptmann Markus Wallner (beide ÖVP) überraschend reformwillig und zu allem entschlossen. „Insellösungen sind nicht das Gebot der Stunde“, ließ er unlängst Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ) wissen. „Um weiterhin Spitzenmedizin zur Verfügung zu stellen, braucht es jetzt Klarheit und Mut zur Entscheidung“, betont er zudem.