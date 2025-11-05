Mann bei Revisionsarbeiten an Hand verletzt

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag wurde ein 61-Jähriger verletzt. Der Mann war bei der Bergstation der Sonnenkopfbahn in Klösterle mit Revisionsarbeiten beschäftigt.
Es war kurz vor 11 Uhr, als der Arbeiter gemeinsam mit einem Kollegen die vorgeschriebenen Revisionsarbeiten an den Seilklemmen der Seilbahnkabinen durchführte. Der 61-Jährige hielt die hierfür notwendige Abziehvorrichtung mit der linken Hand fest, als diese sich löste und auseinandersprang. Dabei wurde die linke Hand des Mannes verletzt.
Spital schon wieder verlassen
Nach der Erstversorgung durch seinen Arbeitskollegen wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Nach ambulanter Behandlung konnte der 62-Jährige das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlassen. Bei dem Unfall schloss die Polizei ein Fremdverschulden aus.
