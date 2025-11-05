Mann bei Revisionsarbeiten an Hand verletzt

Es war kurz vor 11 Uhr, als der Arbeiter gemeinsam mit einem Kollegen die vorgeschriebenen Revisionsarbeiten an den Seilklemmen der Seilbahnkabinen durchführte. Der 61-Jährige hielt die hierfür notwendige Abziehvorrichtung mit der linken Hand fest, als diese sich löste und auseinandersprang. Dabei wurde die linke Hand des Mannes verletzt.