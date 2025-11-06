Vorteilswelt
Vorteil für Red Bull?

Marko: Warum Verstappen es wie Vettel machen soll

Formel 1
06.11.2025 06:30
2010 holte Red Bull Racing die ersten zwei WM-Titel
2010 holte Red Bull Racing die ersten zwei WM-Titel(Bild: AFP/KARIM SAHIB)

Vor 15 Jahren jubelte Red Bull Racing in Brasilien über den ersten Titel der Team-Geschichte. Ein Doppelsieg in Interlagos war aber nur der Auftakt einer überraschenden WM-Party. Warum Dr. Helmut Marko heuer auf ein ähnliches Wunder wie damals hofft.

0 Kommentare

„Ein Wahnsinn, dass das schon 15 Jahre her ist“, erinnerte sich Dr. Helmut Marko vor seiner Abreise nach Brasilien an jenen denkwürdigen 7. November 2010 zurück. Als sich Red Bull Racing seinen ersten WM-Titel sicherte und mit einem Doppelsieg in Interlagos die Konstrukteurswertung gewann. „Dieser Erfolg war in erster Linie gut für die gesamte Mannschaft. Jeder Titel hat seine eigene Geschichte, aber das Entscheidende damals war der Erfolg in der Fahrer-WM.“

