Marko: Warum Verstappen es wie Vettel machen soll

„Ein Wahnsinn, dass das schon 15 Jahre her ist“, erinnerte sich Dr. Helmut Marko vor seiner Abreise nach Brasilien an jenen denkwürdigen 7. November 2010 zurück. Als sich Red Bull Racing seinen ersten WM-Titel sicherte und mit einem Doppelsieg in Interlagos die Konstrukteurswertung gewann. „Dieser Erfolg war in erster Linie gut für die gesamte Mannschaft. Jeder Titel hat seine eigene Geschichte, aber das Entscheidende damals war der Erfolg in der Fahrer-WM.“