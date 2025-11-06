Marko: Warum Verstappen es wie Vettel machen soll

Vor 15 Jahren jubelte Red Bull Racing in Brasilien über den ersten Titel der Team-Geschichte. Ein Doppelsieg in Interlagos war aber nur der Auftakt einer überraschenden WM-Party. Warum Dr. Helmut Marko heuer auf ein ähnliches Wunder wie damals hofft.
„Ein Wahnsinn, dass das schon 15 Jahre her ist“, erinnerte sich Dr. Helmut Marko vor seiner Abreise nach Brasilien an jenen denkwürdigen 7. November 2010 zurück. Als sich Red Bull Racing seinen ersten WM-Titel sicherte und mit einem Doppelsieg in Interlagos die Konstrukteurswertung gewann. „Dieser Erfolg war in erster Linie gut für die gesamte Mannschaft. Jeder Titel hat seine eigene Geschichte, aber das Entscheidende damals war der Erfolg in der Fahrer-WM.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.