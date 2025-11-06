Stark: Sturm hat den „Unbesiegbaren“ auf der Bank

„Home sweet home“! Dieser Slogan begleitete Jürgen Säumel bisher bei seinen internationalen Auftritten als Sturm-Trainer – was die Blackies für Donnerstag gegen Nottingham hoffen lässt: Denn der Neumarkter hat bisher im Europacup alle Heimpartien gewonnen! 1:0 gegen Girona beim Champions-League-Debüt, 1:0 gegen Leipzig, 2:1 im Champions-League-Play-off gegen Bodö Glimt (alle in Klagenfurt) – und schließlich 2:1 gegen die Glasgow Rangers beim Europa-League-Heimstart in Graz. Ein kurioser Kontrapunkt zur mäßigen Heimbilanz in der Bundesliga, in der der Meister mit einem Sieg und drei Niederlagen nur das Tabellenschlusslicht ist.