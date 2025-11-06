Stark: Sturm hat den „Unbesiegbaren“ auf der Bank

Wenn Fußballmeister Sturm am Donnerstag im Europa-League-Heimspiel die Engländer von Nottingham Forest empfängt, bauen die Grazer auf eine stolze Serie unter Trainer Jürgen Säumel. Plus: Was Legende Mario Haas vor 40 Jahren gegen die Briten in Liebenau als Neunjähriger getan hat.
„Home sweet home“! Dieser Slogan begleitete Jürgen Säumel bisher bei seinen internationalen Auftritten als Sturm-Trainer – was die Blackies für Donnerstag gegen Nottingham hoffen lässt: Denn der Neumarkter hat bisher im Europacup alle Heimpartien gewonnen! 1:0 gegen Girona beim Champions-League-Debüt, 1:0 gegen Leipzig, 2:1 im Champions-League-Play-off gegen Bodö Glimt (alle in Klagenfurt) – und schließlich 2:1 gegen die Glasgow Rangers beim Europa-League-Heimstart in Graz. Ein kurioser Kontrapunkt zur mäßigen Heimbilanz in der Bundesliga, in der der Meister mit einem Sieg und drei Niederlagen nur das Tabellenschlusslicht ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.