Rauchentwicklung in Dornbirner Mehrparteienhaus

Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass durch eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus dichte Rauchschwaden ziehen würden. Vor Ort stellten die Florianis fest, dass die Ursache dafür ein auf einer Herdplatte verschmorender Toaster war. In weiterer Folge konnte die Lage rasch unter Kontrolle gebracht werden.