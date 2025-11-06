Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz der Feuerwehr

Rauchentwicklung in Dornbirner Mehrparteienhaus

Chronik
06.11.2025 09:55
Die Feuerwehr war mit 30 Kräften angerückt.
Die Feuerwehr war mit 30 Kräften angerückt.(Bild: Jauschowetz Christian)

Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr in Dornbirn aufgrund starker Rauchentwicklung zu einem Wohnblock ausrücken. Grund dafür war ein Toaster, der auf einer Herdplatte verschmort war. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

0 Kommentare

Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass durch eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus dichte Rauchschwaden ziehen würden. Vor Ort stellten die Florianis fest, dass die Ursache dafür ein auf einer Herdplatte verschmorender Toaster war. In weiterer Folge konnte die Lage rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Hoher Sachschaden
Durch die Rauchentwicklung entstanden erhebliche Schäden an der Küchenzeile des betroffenen Apartments. Personen waren jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 9°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 12°
Symbol heiter
Dornbirn
3° / 11°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 10°
Symbol heiter

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
128.995 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
107.923 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
97.186 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Chronik
Einsatz der Feuerwehr
Rauchentwicklung in Dornbirner Mehrparteienhaus
FPÖ fordert
„Mehrarbeit nicht durch Steuerabzüge bestrafen“
„Von nichts gewusst“
Vorarlberger Landwirt kassierte achte Vorstrafe
Nach Kreuzband-OP
Schöpf will möglichst rasch zurück in den Weltcup
Krone Plus Logo
An Grenze erschossen
Das mutige Wirken der „Spionin von Tisis“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf