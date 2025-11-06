Rauchentwicklung in Dornbirner Mehrparteienhaus

Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr in Dornbirn aufgrund starker Rauchentwicklung zu einem Wohnblock ausrücken. Grund dafür war ein Toaster, der auf einer Herdplatte verschmort war. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.
Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass durch eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus dichte Rauchschwaden ziehen würden. Vor Ort stellten die Florianis fest, dass die Ursache dafür ein auf einer Herdplatte verschmorender Toaster war. In weiterer Folge konnte die Lage rasch unter Kontrolle gebracht werden.
Hoher Sachschaden
Durch die Rauchentwicklung entstanden erhebliche Schäden an der Küchenzeile des betroffenen Apartments. Personen waren jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.
