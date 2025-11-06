Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kosten sind zu hoch

Illwerke-VKW begräbt Kraftwerkprojekt in Lochau

Vorarlberg
06.11.2025 10:55
Die Wasserkraft im Ländle soll weiter ausgebaut werden, allerdings ohne das Projekt in Lochau.
Die Wasserkraft im Ländle soll weiter ausgebaut werden, allerdings ohne das Projekt in Lochau.(Bild: Kleinwasserkraft Österreich)

Der Vorstand des Landesenergieversorgers Illwerke-VKW hat am Mittwoch den Mitglieder des energiepolitischen Ausschusses die Eckpunkte der Unternehmenstrategie bis zum Jahr 2040 päsentiert. Thema war dabei auch das Projekt Kraftwerk Lochau – von diesem haben die Illwerke Abstand genommen. 

0 Kommentare

Grundsätzlich wollen die Illwerke-VKW den Ausbau der Wasserkraft weiter vorantreiben, damit das große Ziel des Landes, bis 2050 energieautonom zu sein, auch erreicht wird. Das Kraftwerk in Lochau spielt dabei jedoch keine Rolle mehr. Die Planungen hätten gezeigt, dass das Projekt wirtschaftlich nicht abbildbar sei, erklärt Christof Germann, Vorstandsvorsitzender des Energieversorgers. „Die errechneten Kosten in Höhe von rund 840 Millionen Euro würden unserem Grundsatz widersprechen, dass die Transformation in eine erneuerbare Energiezukunft und damit die Energiekosten für die Haushalte leistbar bleiben müssen.“

Zitat Icon

Beim Kraftwerk Lochau haben die Planungen gezeigt, dass das Projekt wirtschaftlich nicht abbildbar ist. 

Christof Germann, Vorstandsvorsitzender der Illwerke-VKW

Wie bereits im Aufsichtsrat präsentiert, soll als Alternative zum Projekt Kraftwerk Lochau eine Kombination aus Windkraftanlagen in Deutschland und einem großen Batteriespeicher in Vorarlberg ausgearbeitet werden. Diese verschränkte Variante wäre schneller umsetzbar und deutlich kostengünstiger, heißt es seitens des Unternehmens.

Die Illwerke haben bereits einige Windparks in Deutschland im Portfolio.
Die Illwerke haben bereits einige Windparks in Deutschland im Portfolio.(Bild: Illwerke VKW)

Zukäufe von Windkraftanlagen in Deutschland
Ziel der Illwerke-VKW ist es, bis 2040 alle Endkunden in Vorarlberg und dem Westallgäu mit erneuerbarer Energie aus eigener Erzeugung versorgen zu können. Das dafür benötigte zusätzliche Regelarbeitsvermögen von rund 1000 Gigawattstunden soll unter anderem durch den Zukauf von Windparks in Deutschland bereitgestellt werden. „Bei der nächsten Akquise mit einer Größenordnung von rund 100 Gigawattstunden pro Jahr sind wir gut unterwegs. Die gleichzeitige Errichtung eines Batteriegroßspeichers in Vorarlberg mit einer Kapazität von 400 Megawattstunden soll die notwendige Flexibilität beim Einsatz der Energie aus Windkraft sicherstellen“, so Germann über den aktuellen Stand der Planungen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 9°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 12°
Symbol heiter
Dornbirn
3° / 11°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 10°
Symbol heiter

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
128.995 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
107.923 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
97.186 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Vorarlberg
Kosten sind zu hoch
Illwerke-VKW begräbt Kraftwerkprojekt in Lochau
Einsatz der Feuerwehr
Rauchentwicklung in Dornbirner Mehrparteienhaus
FPÖ fordert
„Mehrarbeit nicht durch Steuerabzüge bestrafen“
„Von nichts gewusst“
Vorarlberger Landwirt kassierte achte Vorstrafe
Nach Kreuzband-OP
Schöpf will möglichst rasch zurück in den Weltcup
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf