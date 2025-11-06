Illwerke-VKW begräbt Kraftwerkprojekt in Lochau

Zukäufe von Windkraftanlagen in Deutschland

Ziel der Illwerke-VKW ist es, bis 2040 alle Endkunden in Vorarlberg und dem Westallgäu mit erneuerbarer Energie aus eigener Erzeugung versorgen zu können. Das dafür benötigte zusätzliche Regelarbeitsvermögen von rund 1000 Gigawattstunden soll unter anderem durch den Zukauf von Windparks in Deutschland bereitgestellt werden. „Bei der nächsten Akquise mit einer Größenordnung von rund 100 Gigawattstunden pro Jahr sind wir gut unterwegs. Die gleichzeitige Errichtung eines Batteriegroßspeichers in Vorarlberg mit einer Kapazität von 400 Megawattstunden soll die notwendige Flexibilität beim Einsatz der Energie aus Windkraft sicherstellen“, so Germann über den aktuellen Stand der Planungen.