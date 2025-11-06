Vorarlberger Landwirt kassierte achte Vorstrafe

Beim Prozess geht es um Kanal- und Aufräumarbeiten rund um ein Haus in Schruns durch die Firma des Onkels des Angeklagten, der zu der Zeit als Lkw-Fahrer dort angestellt war. Das Problem: der Auftraggeber stand unter Sachwalterschaft. Heißt, der Mann war gesetzlich nicht geschäftsfähig, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Firma den Auftrag gar nicht hätte annehmen dürfen. Ein Anwalt wurde eingeschaltet.