Schöpf will möglichst rasch zurück in den Weltcup

Jetzt wartet wieder die Quali

Das ändert aber nichts an den Ambitionen der Montafonerin, die bislang bei fünf Weltcuprennen am Start war und einen 21. Rang bei der Abfahrt von Crans Montana im Februar 2024 als bestes Ergebnis zu Buche stehen hat. Auch wenn sie wohl vor den ersten Speedrennen der Saison – Mitte Dezember warten in St. Moritz zwei Abfahrten und ein Super-G – wohl in eine ÖSV-interne Qualifikation muss.