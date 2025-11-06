„Ich werde nicht mehr als Maskottchen gesehen“

Am dritten Spieltag der Conference-League-Ligaphase muss Rapid am Donnerstag (21 Uhr) in Hütteldorf gegen Univ Craiova erstmals anschreiben, wenn man im Rennen um die K.o.-Phase (Top 24) bleiben will. Über 22.000 Tickets sind weg – Grün-Weiß hofft auf den einen großen Europacup-Abend. Mit Goalie Paul Gartler, der quasi ein „Comeback“ auf der internationalen Bühne feiert...