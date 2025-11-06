„Ich werde nicht mehr als Maskottchen gesehen“

Am dritten Spieltag der Conference-League-Ligaphase muss Rapid am Donnerstag (21 Uhr) in Hütteldorf gegen Univ Craiova erstmals anschreiben, wenn man im Rennen um die K.o.-Phase (Top 24) bleiben will. Über 22.000 Tickets sind weg – Grün-Weiß hofft auf den einen großen Europacup-Abend. Mit Goalie Paul Gartler, der quasi ein „Comeback“ auf der internationalen Bühne feiert...
„Ich gewinne keine Spiele, das geht nur als Mannschaft. Wir hatten eine schwierige Phase, das hätte grauslich werden können. Das haben wir gestoppt, da haben wir schon Charakter gezeigt.“ Gewohnt bescheiden lächelt Paul Gartler Komplimente weg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.