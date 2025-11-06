Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rapids Paul Gartler

„Ich werde nicht mehr als Maskottchen gesehen“

Fußball International
06.11.2025 06:30
(Bild: GEPA)

Am dritten Spieltag der Conference-League-Ligaphase muss Rapid am Donnerstag (21 Uhr) in Hütteldorf gegen Univ Craiova erstmals anschreiben, wenn man im Rennen um die K.o.-Phase (Top 24) bleiben will. Über 22.000 Tickets sind weg – Grün-Weiß hofft auf den einen großen Europacup-Abend. Mit Goalie Paul Gartler, der quasi ein „Comeback“ auf der internationalen Bühne feiert...

0 Kommentare

„Ich gewinne keine Spiele, das geht nur als Mannschaft. Wir hatten eine schwierige Phase, das hätte grauslich werden können. Das haben wir gestoppt, da haben wir schon Charakter gezeigt.“ Gewohnt bescheiden lächelt Paul Gartler Komplimente weg.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
127.474 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
98.050 mal gelesen
Innenpolitik
„Hütte soll ruhig brennen“: In der SPÖ lodert es
76.215 mal gelesen
In der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße in der Wiener Innenstadt rauchen die Köpfe. Die Partei ...
Mehr Fußball International
Der nächste CL-Rekord
„Tor-Terminator“ Haaland stößt in neue Sphären vor
Krone Plus Logo
Rapids Paul Gartler
„Ich werde nicht mehr als Maskottchen gesehen“
Krone Plus Logo
Flaute im Europacup
Salzburgs Dürreperiode hält seit 994 Tagen an
Champions League
Dortmund-Boss nach 1:4 genervt: „Das ärgert mich!“
Trainer vor Rauswurf?
„Lachnummer Europas!“ Entsetzen nach CL-Pleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf