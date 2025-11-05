Schwägerin bedroht: „Ich werde dein Haus anzünden“

„Wurde provoziert“

Doch selbst die Vorteile der in Aussicht gestellten Diversion im Falle eines reumütigen Geständnisses, nämlich Geldbuße statt Vorstrafe, lehnt der 32-Jährige ab. „Ich bin nur teilweise schuldig“, behauptet der laut Schwägerin leicht Reizbare und Aggressive im Prozess. Er sei an dem Tag sowohl von ihr als auch seiner Frau provoziert worden. „Als ich von der Arbeit nachhause kam, war die ganze Wohnung unaufgeräumt und voller Müll.“ Dann habe die Schwägerin auch noch neben seinem einjährigen Sohn geraucht. „Da war irgendwann das Maß voll“, schildert er den Auslöser für den Streit.