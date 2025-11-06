Von der Werkstatt aus bis in die Königsklasse!

Mit einem „Einen kurzen Moment noch bitte, wir bauen nur schnell das Getriebe fertig aus“ wird die „Krone“ im Autohaus König in Hartberg begrüßt. Von Richard Hensel, der dort nach der Matura und einer Zeit lang beim Heeressport vorigen Herbst eine Lehre als Mechaniker begonnen hat. „Die Zeit beim Heer war nicht so toll. Von Training zu Training war mir zu wenig, ich brauche etwas dazwischen.“