„Mehrarbeit nicht durch Steuerabzüge bestrafen“

Steuerfreie Überstunden zum Nachteil für Frauen

Männer (24 Prozent) leisten nach Angaben der Statistik Austria im vergangenen Jahr häufiger Überstunden als Frauen (13 Prozent). In Vorarlberg entfielen 5,4 Millionen Überstunden auf Männer und lediglich 1,8 Millionen Überstunden auf Frauen. „Damit ist eine steuerliche Begünstigung von Überstunden zum klaren Vorteil für Vollzeitbeschäftigte und Männer.“ Wer Teilzeit arbeite – und das seien vor allem Frauen – bekomme für Mehrarbeit gemäß Arbeitszeitgesetz niedrigere Zuschläge von 25 Prozent statt 50 Prozent wie bei Vollzeit. Stemmer betont, dass eine Reduktion der Besteuerung von Überstunden demnach klar zu Lasten der Frauen geht. Unbezahlte Arbeit wie Kinderbetreuung und Pflege würde an ihnen hängen blieben.