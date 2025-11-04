Geringere Haftstrafe für Wettlokal-Räuber

Das allerdings sahen die Zuständigen am Oberste Gerichtshof im Nachhinein etwas anders, zumal der Totschläger nie gefunden wurde. Genaue Angaben wie etwa zum Gewicht oder Material der Tatwaffe bzw. zu deren Wirkungsweise konnten also nicht getätigt werden. Letzten Endes war auch nicht klar, ob die Waffe echt oder nur eine Attrappe war. Das konnte auf dem Video der Überwachungskamera nicht festgestellt werden – und auch die überfallene Mitarbeiterin konnte keine Auskunft geben.