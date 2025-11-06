Katzen-Demenz: Diese Anzeichen sollten Sie kennen

Nicht nur Menschen, auch Haustiere werden immer älter. Fortschritte in der tiermedizinischen Versorgung, eine verbesserte, gesündere Ernährung sowie ein gesteigertes Bewusstsein für die Pflege durch die Besitzer zählen zu den ausschlaggebenden Gründen dafür. Die Kehrseite des Ganzen: Je älter die Tiere werden, desto größer ist das Risiko für altersbedingte Erkrankungen wie Demenz. Vor allem Katzen, deren Lebenserwartung über jener von Hunden liegt, scheinen betroffen zu sein.