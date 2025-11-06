Katzen-Demenz: Diese Anzeichen sollten Sie kennen

Rund 170.000 Menschen oder fast zwei Prozent der Gesamtbevölkerung in Österreich leiden Schätzungen zufolge an Demenz – Tendenz steigend. Was viele nicht wissen: Auch Haustiere wie Hunde und vor allem Katzen können mit zunehmendem Alter von der Erkrankung betroffen sein. Krone+ über die Anzeichen, auf die Sie bei Ihrem Stubentiger achten sollten.
Nicht nur Menschen, auch Haustiere werden immer älter. Fortschritte in der tiermedizinischen Versorgung, eine verbesserte, gesündere Ernährung sowie ein gesteigertes Bewusstsein für die Pflege durch die Besitzer zählen zu den ausschlaggebenden Gründen dafür. Die Kehrseite des Ganzen: Je älter die Tiere werden, desto größer ist das Risiko für altersbedingte Erkrankungen wie Demenz. Vor allem Katzen, deren Lebenserwartung über jener von Hunden liegt, scheinen betroffen zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.