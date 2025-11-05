So heiß wird das Finale im Vorarlberger Unterhaus

Eliteliga: Klar ist, gewinnt der SC Röthis am Samstag daheim gegen Austria Lustenaus Amateure, ist der Mannschaft von Ali Özkan der Herbstmeistertitel nicht mehr zu nehmen. Sollte es aber die dritte Saisonniederlage setzen, dürfen sowohl die Dornbirner Admira als auch der FC Wolfurt – der noch den Nachtrag bei Rotenberg offen hat – auf die Winterkrone hoffen.