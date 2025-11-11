Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Faschingswecken

Lei Gleich! Die Narren übernehmen das Landeszepter

Kärnten
11.11.2025 14:41

Die Kärntner Landesregierung verwandelte sich pünktlich zum Narrenwecken am 11. 11. um 11.11 Uhr zum Treffpunkt unzähliger Faschingsliebhaber. Feistritz an der Drau wurde zur Faschingslandeshauptstadt Kärntens erkoren. 

0 Kommentare

„Ich trete als Landeshauptmann die Macht in diesem Lande an die Närrinnen und Narren Kärntens ab, bleibe aber Kaiser“, schmunzelte LH Peter Kaiser und läutete damit die fünfte Jahreszeit des Landes ein.
„Heute beginnt jedoch nicht der Fasching“, weiß Bruno Arendt, Landespräsident der 55 Kärntner Faschingsgilden. „Der Fasching fängt erst nach dem Heiligendreikönigstag, am 7. Jänner, an.“

Kaiser mit Faschingsverdienstorden ausgezeichnet
Unzählige Faschingsgilden folgten der Einladung und pilgerten in die Kärntner Landesregierung, um das Wecken der Narren feierlich zu zelebrieren. Bevor die Regentschaft abgetreten wurde, erhielt Kaiser noch den „Faschingsverdienstorden mit der Nummer 1“ überreicht.

Neues Prinzenpaar aus Feistritz an der Drau
Beim Narrenwecken wurden das Landeszepter und der Landesschlüssel von LH Kaiser an das mittlerweile 40. Kärntner Landesprinzenpaar übergeben. Die scheidende Faschingslandeshauptstadt Bad St. Leonhard samt Prinzenpaar gratulierte der neuen Narrenhochburg Feistritz an der Drau. Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Michaela II. (Michaela Kapeller), und Prinz Luftikus XXXX (Hannes Schepp) wurden als neues Landesprinzenpaar auserkoren.

Das neue Landesprinzenpaar Prinz Luftikus XXXX (Hannes Schepp) und Prinzessin Michaela II. ...
Das neue Landesprinzenpaar Prinz Luftikus XXXX (Hannes Schepp) und Prinzessin Michaela II. (Michaela Kapeller) mit Landeshauptmann Peter Kaiser(Bild: Christian Krall)
Unzählige Faschingsnarren vor der Landesregierung.
Unzählige Faschingsnarren vor der Landesregierung.(Bild: Christian Krall)
Das scheidende Prinzenpaar aus Bad St. Leonhard (re.) gratulierte dem neuen Landesprinzenpaar ...
Das scheidende Prinzenpaar aus Bad St. Leonhard (re.) gratulierte dem neuen Landesprinzenpaar aus Feistritz an der Dreu (li.). Peter Kaiser (Mitte) gratulierte.(Bild: Christian Krall)
Peter Kaiser wurde die Urkunde von Bruno Arendt, Landespräsident der 55 Kärntner Faschingsgilden ...
Peter Kaiser wurde die Urkunde von Bruno Arendt, Landespräsident der 55 Kärntner Faschingsgilden übergeben.(Bild: Christian Krall)

Mit dem Feistritzer Faschingsspruch „Lei Gleich“ gratulierten die anwesenden Narren. In Kärnten wird mittlerweile schon in sämtlichen Gilden geprobt und gewerkelt, damit bei den anstehenden Faschingssitzungen alles gut über die Bühne geht. 

Fasching in Ferlach
„Bumm Bumm“ in Büchsenmacherstadt

Mit einem wahren Konfettiregen vom Außenbalkon des Ferlacher Rathauses und dem Faschingsruf „Bumm Bumm“ läutete die Ferlacher Faschingsgilde um exakt 11.11 Uhr die diesjährige Narrenzeit in der Büchsenmacherstadt ein. Laut Faschingsorder muss auch Hausherr Ingo Appé für die Dauer des Faschings in die 2. Reihe treten und die Schlüsselhoheit des Amtsgebäudes interimistisch an Gildenkanzler Edwin Kanzian übergeben.

Viele Faschingsliebhaber beim Narrenwecken in Ferlach.
Viele Faschingsliebhaber beim Narrenwecken in Ferlach.(Bild: Arbeiter Dieter)
Was wäre ein Fasching ohne Krapfen. Wie in den Jahren zuvor zeigte sich die Faschingsgilde ...
Was wäre ein Fasching ohne Krapfen. Wie in den Jahren zuvor zeigte sich die Faschingsgilde spendabel und versüßte den Besuchern des Martinimarktes das Bummeln.(Bild: Arbeiter Dieter)

Karten der Faschingssitzungen sind schnell vergriffen
Die zusammengeschweißte Truppe mit den mehr als 60 Mitgliedern besteht seit mittlerweile 2011 und sorgt im Rosental dafür, dass der Humor in der närrischen Zeit nicht zu kurz kommt. Es wird schon intensiv für die sechs Faschingssitzungen getextet, gefeilt und geprobt, so Gildenkanzler Edwin Kanzian. Die heiß begehrten Eintrittskarten erhält man ab 29. November ab 8 Uhr unter 0677/62348027.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
180.806 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.478 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Faschingswecken
Lei Gleich! Die Narren übernehmen das Landeszepter
Krone Plus Logo
Deutschland als Ziel
Handball-Österreich jagt einen Ferlacher Youngster
Antrag gestellt
Windkraft-Befragung: FPÖ will auch zur Verhandlung
Emmy meets Oscar
St. Veiter Brüderpaar komponiert für Hollywood
Neue Konzerte
Seiler und Speer 2026 in Wien und Moosburg zu Gast
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf