Lei Gleich! Die Narren übernehmen das Landeszepter

Die Kärntner Landesregierung verwandelte sich pünktlich zum Narrenwecken am 11. 11. um 11.11 Uhr zum Treffpunkt unzähliger Faschingsliebhaber. Feistritz an der Drau wurde zur Faschingslandeshauptstadt Kärntens erkoren.
„Ich trete als Landeshauptmann die Macht in diesem Lande an die Närrinnen und Narren Kärntens ab, bleibe aber Kaiser“, schmunzelte LH Peter Kaiser und läutete damit die fünfte Jahreszeit des Landes ein.
„Heute beginnt jedoch nicht der Fasching“, weiß Bruno Arendt, Landespräsident der 55 Kärntner Faschingsgilden. „Der Fasching fängt erst nach dem Heiligendreikönigstag, am 7. Jänner, an.“
Kaiser mit Faschingsverdienstorden ausgezeichnet
Unzählige Faschingsgilden folgten der Einladung und pilgerten in die Kärntner Landesregierung, um das Wecken der Narren feierlich zu zelebrieren. Bevor die Regentschaft abgetreten wurde, erhielt Kaiser noch den „Faschingsverdienstorden mit der Nummer 1“ überreicht.
Neues Prinzenpaar aus Feistritz an der Drau
Beim Narrenwecken wurden das Landeszepter und der Landesschlüssel von LH Kaiser an das mittlerweile 40. Kärntner Landesprinzenpaar übergeben. Die scheidende Faschingslandeshauptstadt Bad St. Leonhard samt Prinzenpaar gratulierte der neuen Narrenhochburg Feistritz an der Drau. Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Michaela II. (Michaela Kapeller), und Prinz Luftikus XXXX (Hannes Schepp) wurden als neues Landesprinzenpaar auserkoren.
Mit dem Feistritzer Faschingsspruch „Lei Gleich“ gratulierten die anwesenden Narren. In Kärnten wird mittlerweile schon in sämtlichen Gilden geprobt und gewerkelt, damit bei den anstehenden Faschingssitzungen alles gut über die Bühne geht.
Mit einem wahren Konfettiregen vom Außenbalkon des Ferlacher Rathauses und dem Faschingsruf „Bumm Bumm“ läutete die Ferlacher Faschingsgilde um exakt 11.11 Uhr die diesjährige Narrenzeit in der Büchsenmacherstadt ein. Laut Faschingsorder muss auch Hausherr Ingo Appé für die Dauer des Faschings in die 2. Reihe treten und die Schlüsselhoheit des Amtsgebäudes interimistisch an Gildenkanzler Edwin Kanzian übergeben.
Karten der Faschingssitzungen sind schnell vergriffen
Die zusammengeschweißte Truppe mit den mehr als 60 Mitgliedern besteht seit mittlerweile 2011 und sorgt im Rosental dafür, dass der Humor in der närrischen Zeit nicht zu kurz kommt. Es wird schon intensiv für die sechs Faschingssitzungen getextet, gefeilt und geprobt, so Gildenkanzler Edwin Kanzian. Die heiß begehrten Eintrittskarten erhält man ab 29. November ab 8 Uhr unter 0677/62348027.
