Lei Gleich! Die Narren übernehmen das Landeszepter

Karten der Faschingssitzungen sind schnell vergriffen

Die zusammengeschweißte Truppe mit den mehr als 60 Mitgliedern besteht seit mittlerweile 2011 und sorgt im Rosental dafür, dass der Humor in der närrischen Zeit nicht zu kurz kommt. Es wird schon intensiv für die sechs Faschingssitzungen getextet, gefeilt und geprobt, so Gildenkanzler Edwin Kanzian. Die heiß begehrten Eintrittskarten erhält man ab 29. November ab 8 Uhr unter 0677/62348027.