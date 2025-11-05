„Trumps Albtraum“ wird New Yorker Bürgermeister

Ein Muslim an der Spitze von New York, das ist fast ein Vierteljahrhundert nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eine kleine Sensation. Nach Angaben der Wahlleitung pilgerten mit mehr als zwei Millionen Stimmen so viele Menschen in die Wahllokale wie seit 1969 nicht mehr. An der Spitze der schillernden Metropole könnte Mamdani als charismatische Newcomer zu einem gewichtigen Gegenspieler von Trump werden. Der „Big Apple“ gilt nämlich nicht nur als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Vereinigten Staaten. Auch politisch hat die Ostküstenmetropole mit rund acht Millionen Einwohnern ein besonderes Gewicht.