Dieser „Anti-Trump“ steht vor historischem Sieg

Der Elefant im Raum

Donald Trump wirft einen Schatten über die Wahl. Er scheint den linken Muslim Zohran Mamdani als sein persönliches Feindbild auserkoren zu haben. Auf Truth Social drohte er der US-Präsident bereits damit, er würde im Falle eines Sieges von Mamdani die Bundesmittel kürzen. Falls der Demokrat die Wahl gewinne, habe „diese einst so großartige Stadt KEINE Chance auf Erfolg oder auch nur Überleben“, fügte der Republikaner hinzu. Trump ging sogar so weit, Werbung für den zweiten demokratischen Kandidaten Cuomo zu machen. „Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen und hoffen, dass er einen fantastischen Job macht“, legte er seinen Anhängern nahe. Cuomo selbst sagte am Montag vor Unterstützern in New York: „Er ist nicht für mich, sondern gegen Mamdani.“