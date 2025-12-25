Pkw von Auffahrt auf A12 geschleudert: 5 Verletzte

In den Unfallwagen waren ein 32-Jähriger mit einer 86-Jährigen sowie ein 81-Jähriger mit einer 76-Jährigen unterwegs. Der Pkw des Afghanen kam letztlich auf der Überholspur zum Stillstand. Alle drei Lenker und die zwei weiteren Insassen erlitten durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen.