Pkw von Auffahrt auf A12 geschleudert: 5 Verletzte

Spektakulärer Unfall am Heiligen Abend in Innsbruck: Ein Autolenker (18) verlor bei der Auffahrt zur A12 die Kontrolle über seinen Pkw, woraufhin dieser auf die Inntalautobahn geschleudert wurde und dort mit zwei anderen Fahrzeugen kollidierte. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt.
Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 21.15 Uhr. Der 18-jährige Afghane wollte mit seinem Pkw bei der Autobahnauffahrt Innsbruck-West auf die A12 auffahren. „Bei der dortigen scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit zwei in Richtung Kufstein fahrende Pkw“, berichtete die Polizei.
In den Unfallwagen waren ein 32-Jähriger mit einer 86-Jährigen sowie ein 81-Jähriger mit einer 76-Jährigen unterwegs. Der Pkw des Afghanen kam letztlich auf der Überholspur zum Stillstand. Alle drei Lenker und die zwei weiteren Insassen erlitten durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen.
A12 zwischenzeitlich komplett gesperrt
Nach der Erstversorgung wurden sie mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die A12 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 21.50 Uhr komplett gesperrt, anschließend bis etwa 22.45 Uhr nur einspurig befahrbar. An den Unfallfahrzeugen entstand massiver Schaden.
