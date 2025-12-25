Traditionssegler brannte im Hamburger Hafen

Schiff dient hauptsächlich als Eventlocation

Zum Zeitpunkt des Brandes war laut Feuerwehr niemand an Bord des mehr als hundert Jahre alten Museumsschiffs, das heute vor allem als Eventlocation genutzt wird. Die Ursache war zunächst unklar, vermutet wurde aber ein technischer Defekt, etwa ein Kabelbrand.