Über 100 Jahre alt
Traditionssegler brannte im Hamburger Hafen
Ein mehr als 100 Jahre altes Traditionssegelschiff ist in der Hafencity in Hamburg in Brand geraten: Die Flammen konnten vom Ufer aus gelöscht werden, das Ausmaß der Schäden an dem Dreimaster ist noch ungewiss.
Aus dem Ruderhaus der 50 Meter langen Mare Frisium stieg dichter, schwarzer Rauch auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Die kurz nach Mitternacht alarmierten Einsatzkräfte löschten die Flammen vom Ufer aus, die angerückten Löschboote wurden nicht gebraucht. Verletzte gab es nicht, das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.
Schiff dient hauptsächlich als Eventlocation
Zum Zeitpunkt des Brandes war laut Feuerwehr niemand an Bord des mehr als hundert Jahre alten Museumsschiffs, das heute vor allem als Eventlocation genutzt wird. Die Ursache war zunächst unklar, vermutet wurde aber ein technischer Defekt, etwa ein Kabelbrand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.