1,9 Mio. Euro: Quicktipp-Gewinner knackt Jackpot

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gab es einen großen Gewinner. Der Haupttreffer bei „6 aus 45“ ging diesmal nach Vorarlberg – und das als Solo-Sechser. Mit einem Quicktipp knackte ein Spieler den Jackpot und sicherte sich mehr als 1,9 Millionen Euro.
Doch damit nicht genug: Zusätzlich wurden sechs Fünfer mit Zusatzzahl gezogen. Jeder erhält mehr als 22.000 Euro. Die Gewinne gingen diesmal an Niederösterreich sowie je einmal nach Oberösterreich, Salzburg und in die Steiermark.
Zwei Sechser bei LottoPlus
Auch bei LottoPlus war der Weihnachtsabend ein Glückstag: Gleich zwei Sechser wurden erzielt. Einer davon stammt aus dem Burgenland und wurde per Quicktipp gespielt. Beide Gewinner dürfen sich über jeweils rund 147.000 Euro freuen.
Joker bringt Tiroler Sologewinn
Mit dem richtigen „Ja“ zur passenden Joker-Zahl schaffte ein Spieler aus Tirol einen Sologewinn von mehr als 240.000 Euro. Die aktuellen Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. Dezember 2025, sind bereits online abrufbar.
