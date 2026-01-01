Sonnenkopfbahn nach Ausfall wieder in Betrieb

Diese Hoffnungen erfüllten sich aber nicht, die Bahn konnte den gesamten Mittwoch nicht in Betrieb genommen werden. Erst am Donnerstag lief die Bahn wieder an. Welcher technische Defekt nun für den Ausfall verantwortlich war, ist noch nicht bekannt. Fix ist jedoch, dass die Störung schon bemerkt worden war, bevor noch Gäste zugestiegen sind. Somit bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Skifahrer.