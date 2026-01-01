Sonnenkopfbahn nach Ausfall wieder in Betrieb

Ein technischer Defekt ließ die Gondelbahn auf den Sonnenkopf einen Tag lang stillstehen, Wintersportler mussten schließlich auf andere Skigebiete ausweichen.
Pech hatten jene Wintersportler, die am Silvestertag einen Ausflug auf den Sonnenkopf geplant hatten. Die Gondelbahn, die die Skigäste ins Skigebiet bringt, stand still. Ursache war ein technischer Defekt. Anfangs hofften sowohl die Skifahrer als auch die Betreiber noch darauf, dass die Bahn bald wieder in Fahrt kommen würde. Bei der Talstation hatten sich im Laufe des Vormittags lange Schlangen gebildet.
Diese Hoffnungen erfüllten sich aber nicht, die Bahn konnte den gesamten Mittwoch nicht in Betrieb genommen werden. Erst am Donnerstag lief die Bahn wieder an. Welcher technische Defekt nun für den Ausfall verantwortlich war, ist noch nicht bekannt. Fix ist jedoch, dass die Störung schon bemerkt worden war, bevor noch Gäste zugestiegen sind. Somit bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Skifahrer.
