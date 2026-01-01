73 Kilogramm Raketen und Böller beschlagnahmt

Zu einem folgenschweren Unfall mit pyrotechnischen Gegenständen kam es kurz nach Mitternacht in Dornbirn: Ein 44-jähriger Bulgare wollte eine Rakete der Kategorie F3 zünden. Diese ging aber vorerst nicht los. Als sich der Mann der Rakete nochmals näherte, um Nachschau zu halten, zündete diese plötzlich. Der Mann erlitt dadurch eine Hornhautverbrennung ersten Grades am rechten Auge sowie eine Rissquetschwunde und eine Nasenflügelverletzung auf der rechten Gesichtsseite. Er wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.