Arbeitslosigkeit steigt, aber es gibt Lichtblicke

Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt und steigt – und zwar in ganz Österreich (siehe auch Bericht Seite 6), Vorarlberg ist da keine Ausnahme. Grund dafür ist die nun schon seit Jahren schwächelnde Konjunktur. Ende Dezember waren im Ländle 11.505 Personen arbeitslos gemeldet. Besonders stark betroffen sind Menschen, deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt bereits davor nicht sonderlich gut waren: „Die größten Integrationshürden bestehen für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, ältere Arbeitsuchende, Geringqualifizierte sowie Langzeitarbeitslose“, erklärt AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Insbesondere die geringe betriebliche Nachfrage habe dazu geführt, dass die Zahl jener Personen, die seit mehr als einem Jahr ohne Job sind, deutlich gestiegen ist. Das Resultat: Im Jahresvergleich ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um besorgniserregende 25,8 Prozent angewachsen.