Besserung in Sicht

Arbeitslosigkeit steigt, aber es gibt Lichtblicke

Wirtschaft
02.01.2026 17:03
Die AMS-Landeszentrale in Bregenz.
Die AMS-Landeszentrale in Bregenz.

Ende Dezember waren 11.505 Personen im Ländle als arbeitslos vorgemerkt – das sind 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Schulungsteilnehmer ist um 2,9 Prozent auf 2519 Personen gestiegen.

Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt und steigt – und zwar in ganz Österreich (siehe auch Bericht Seite 6), Vorarlberg ist da keine Ausnahme. Grund dafür ist die nun schon seit Jahren schwächelnde Konjunktur. Ende Dezember waren im Ländle 11.505 Personen arbeitslos gemeldet. Besonders stark betroffen sind Menschen, deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt bereits davor nicht sonderlich gut waren: „Die größten Integrationshürden bestehen für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, ältere Arbeitsuchende, Geringqualifizierte sowie Langzeitarbeitslose“, erklärt AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Insbesondere die geringe betriebliche Nachfrage habe dazu geführt, dass die Zahl jener Personen, die seit mehr als einem Jahr ohne Job sind, deutlich gestiegen ist. Das Resultat: Im Jahresvergleich ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um besorgniserregende 25,8 Prozent angewachsen.

Jugendarbeitslosigkeit ist rückläufig
Es gibt aber auch positive Nachrichten vom Vorarlberger Arbeitsmarkt: Seit Mitte 2025 ist die Zahl der arbeitslosen Personen unter 25 Jahren rückläufig. Ende Dezember waren 1501 Jugendliche beim AMS vorgemerkt, das sind um immerhin 3,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. „Die Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit zeigen Wirkung“, zeigt sich Bereuter erfreut. Dass junge Menschen immer noch gute Chancen auf einen Job haben, lässt sich auch am Lehrstellenmarkt ablesen: Die Zahl der Lehrstellensuchenden reduzierte sich im Vergleich zum Dezember 2024 um 2,5 Prozent auf nunmehr 312 Personen – aktuell sind beim AMS 282 sofort verfügbare Ausbildungsplätze ausgeschrieben.

Die Personalnachfrage der Unternehmen, insbesondere nach Fachkräften, wird Mitte 2026 zunehmen.

AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter

Entspannung ab Mitte 2026
Ebenfalls positiv und angesichts der starken Abhängigkeit Vorarlbergs von der Exportindustrie durchaus nicht selbstverständlich: Im Bundesländervergleich weist das Ländle die drittniedrigste Arbeitslosenquote auf. Mit 6,1 Prozent liegt diese deutlich unter dem österreichweiten Schnitt von 8,4 Prozent. Hoffnung gibt auch der Blick in die Zukunft: Ab Mitte 2026 gehen fast alle Prognosen von einem Beschäftigungswachstum und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit aus. „Die Personalnachfrage der Unternehmen, insbesondere nach Fachkräften, wird zunehmen“, so Bereuter, „wir werden daher unsere Angebote zur Fachkräfteausbildung fortsetzen und damit einen wichtigen Beitrag zur Abdeckung des Arbeitskräftebedarfs leisten.“

