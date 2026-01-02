Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spannende Personalie

Hat Altach seinen neuen Trainer bereits im Team?

Vorarlberg
02.01.2026 18:55
Eric Orie ist aktuell der Sportkoordinator des SCRA.
Eric Orie ist aktuell der Sportkoordinator des SCRA.(Bild: GEPA)

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Ein Sprichwort, das man auf die aktuell laufende Trainersuche des SCR Altach wunderbar anwenden könnte. Denn möglicherweise müssen die Vorarlberger den Nachfolger von Fabio Ingolitsch gar nicht auswärts suchen.

0 Kommentare

Der österreichische Trainermarkt gibt aktuell kaum etwas her. Ein Schweizer oder Deutscher kennt Altach und die Liga nicht. Das trifft nicht auf den Holländer Eric Orie zu. Der mit der UEFA-Pro-Lizenz ausgestattete Ex-Profi ist mehr Vorarlberger als viele andere. Und hat längst unter Beweis gestellt, dass er ein absoluter Fachmann.

Lesen Sie auch:
Für Eric Orie hat sich viel getan im vergangenen Jahr.
Altachs Eric Orie:
„Ich bin einer, der mit Fußball lebt und schläft“
31.12.2025
Krone Plus Logo
Altachs Eric Orie:
„Egal welches System, erfolgreich müssen wir sein“
22.06.2025
Überraschende Lösung
Altach setzt bei Kirchler-Nachfolge auf Klubikone
28.05.2025

Erfolge in Liga zwei
Mit bescheidenen Mitteln führte Orie den FC Lustenau 2001 in die 2. Liga, das gelang ihm unter ähnlichen Voraussetzungen auch mit dem FC Dornbirn. Im März 2024 sprang Orie nach einer Misserfolgsserie und der daraus resultierenden Ablöse von Thomas Janeschitz neuerlich als Dornbirn-Trainer ein. Und drehte den Negativtrend ab dem ersten Spiel um. Feierte in zehn Spielen sieben Siege. Und hätte die Rothosen sportlich auch zum Klassenerhalt geführt – finanzielle Probleme führten am Saisonende letztlich allerdings zum Lizenzentzug und Zwangsabstieg.

Beim FC Dornbirn lieferte Eric Orie exzellente Arbeit ab.
Beim FC Dornbirn lieferte Eric Orie exzellente Arbeit ab.(Bild: GEPA)

Als Canadis Co im Einsatz
Weitere wichtige Erfahrungen holte der in Dornbirn lebende Holländer als Co-Trainer von Damir Canadi. Zuerst bei Artomitos Athen und dann auch beim 1. FC Nürnberg. Zudem ist Orie bei den Spielern durch die Bank sehr beliebt, viele Akteure bestätigen, dass die Profiarbeit unter ihm stets viel Spaß mache. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er die Sprache der Fußballer spricht.

Eric Orie (r.) begleitete Damir Canadi als Co-Trainer auch zum 1. FC Nürnberg.
Eric Orie (r.) begleitete Damir Canadi als Co-Trainer auch zum 1. FC Nürnberg.(Bild: GEPA)

Bundesliga-Luft bei Austria Wien geschnuppert
Was Orie noch fehlt, ist Erfahrung als Chefcoach in der Bundesliga. Aber die hatte auch Fabio Ingolitsch nicht, als er von Altach geholt wurde. Mit Maximilian Senft (SV Ried) und Philipp Semlich (WSG Tirol) werken auch bei anderen Klubs (erfolgreich) Trainer, die davor noch kein anderes Erstligateam betreut hatten. Und im Gegensatz zu Ingolitsch, Senft und Semlic kann Orie als ehemaliger Spieler von Austria Wien auf Erfahrung in der höchsten Liga zurückblicken. Zudem würde ein Trainer Orie die Vereinsfinanzen kaum strapazieren, da er ja bereits als Sportkoordinator angestellt ist.

Derzeit bildet Eric Orie als Sportkoordinator des SCR Altach ein Team mit Sportdirektor Philipp ...
Derzeit bildet Eric Orie als Sportkoordinator des SCR Altach ein Team mit Sportdirektor Philipp Netzer.(Bild: SCR Altach/Selina Meier)

Für den Fall der Fälle
Ein klarer Nachteil wäre ein mögliches Scheitern dieses spannenden Projekts. Sollte man sich vom 57-Jährigen trennen (müssen), wäre eine Zukunft als Sportkoordinator im Rheindorf nur schwer vorstellbar. Es sei denn, man findet eine für beide Seiten gangbare Lösung, die weder das eine noch das andere ausschließt. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 1°
Symbol bedeckt
Bludenz
-7° / 2°
Symbol bedeckt
Dornbirn
-4° / 3°
Symbol bedeckt
Feldkirch
-7° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
297.795 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
195.684 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
194.544 mal gelesen
Archivbild
Mehr Vorarlberg
Spannende Personalie
Hat Altach seinen neuen Trainer bereits im Team?
„Ich hole eine Waffe“
Mädchen vor Gericht: Morddrohung „nur ein Spaß“
Skicrosser mit Plan
Den Olympia-Feinschliff will man sich daheim holen
Besserung in Sicht
Arbeitslosigkeit steigt, aber es gibt Lichtblicke
Jugend musiziert
Das neue Jahr musikalisch willkommen geheißen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf