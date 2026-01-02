Hat Altach seinen neuen Trainer bereits im Team?

Bundesliga-Luft bei Austria Wien geschnuppert

Was Orie noch fehlt, ist Erfahrung als Chefcoach in der Bundesliga. Aber die hatte auch Fabio Ingolitsch nicht, als er von Altach geholt wurde. Mit Maximilian Senft (SV Ried) und Philipp Semlich (WSG Tirol) werken auch bei anderen Klubs (erfolgreich) Trainer, die davor noch kein anderes Erstligateam betreut hatten. Und im Gegensatz zu Ingolitsch, Senft und Semlic kann Orie als ehemaliger Spieler von Austria Wien auf Erfahrung in der höchsten Liga zurückblicken. Zudem würde ein Trainer Orie die Vereinsfinanzen kaum strapazieren, da er ja bereits als Sportkoordinator angestellt ist.