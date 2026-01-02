Vorteilswelt
Wilde Schlägerei

Urlauber gingen mit Glasflaschen aufeinander los

Vorarlberg
02.01.2026 10:09
Die Polizei musste unter anderem auch Pfefferspray einsetzen.
Die Polizei musste unter anderem auch Pfefferspray einsetzen.(Bild: P. Huber)

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, haben sich in der Kleinwalsertaler Ortschaft Riezlern am Stefanitag rund 20 Urlaubsgäste in einem Après-Ski-Lokal eine Massenschlägerei geliefert.  

Fahrt aufgenommen haben die Tumulte gegen 19.30 Uhr. Zwei Gruppen von Urlaubsgästen lieferten sich zunächst in dem Après-Ski-Lokal einen verbalen Schlagabtausch – warum es in dem Streit ging, ist nicht bekannt. Jedenfalls mündete das anfängliche Wortgefecht rasch in einer handfesten Rauferei.

Rund 20 Personen schlugen mit Fäusten und Füßen aufeinander ein, dabei kamen sogar Glasflaschen zum Einsatz. Ein Urlauber erlitt dabei Schnittwunden im Gesichtsbereich und musste von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vier weitere Personen wurden unbestimmten Grades verletzt – sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Pfefferspray kam zum Einsatz
Der Schlägerei ein Ende machte erst eine eintreffende Polizeistreife. Um die Meute in Schach zu halten, setzten die Beamten gegen eine Person auch Pfefferspray ein. 

