Winterwandern auch fast ohne Schnee möglich

Die Forststraße nach Latschau wird im Winter gewöhnlich als Rodelbahn genutzt. Bislang liegt dafür zu wenig Schnee, daher kann man dem Wanderweg bis zum Stausee folgen.
Die aktuelle Wintersaison verläuft bisher ungewöhnlich schneearm. Daher sind derzeit viele Winterwanderwege nicht oder nur eingeschränkt begehbar. Doch diese Bedingungen eröffnen auch Alternativen. So zum Beispiel in Vandans: Die Forststraße, die bis nach Latschau führt, ist bei ausreichender Schneelage während der kalten Jahreszeit als Rodelbahn präpariert. Das ist aktuell allerdings nicht möglich. Daher kann der Wanderweg nach Latschau problemlos begangen werden. Die Route ist nicht schwierig, erfordert aber etwas Kondition, um die gut 350 Höhenmeter, welche sich über 21 Kehren verteilen, zu bewältigen.
Im Bereich der Talstation der Golmerbahn folgt man den gelb-weißen Markierungen auf den Damm des Aualatschbachs, welcher in Vandans als Zufluss in den Rellsbach mündet. Dieser erste Abschnitt ist besonders schön, da Frost die kleine Aulandschaft mit funkelnden Eiskristallen überzogen hat. Man folgt dem Dammweg, bis dieser schließlich am Fuße eines Wiesenhanges endet und man auf die Forststraße wechselt. Bevor es in den Wald geht, bietet sich noch ein schöner Ausblick auf die Staubecken Rodund. Danach geht es stetig ansteigend in Richtung Latschau, wobei immer wieder die Streckenführung der Golmerbahn gekreuzt wird.
Sagenhafter Findling
Zwischendurch eröffnen sich Panoramablicke auf Vandans sowie in Richtung St. Anton im Montafon. Ungefähr auf halber Strecke passiert man ein Schild, das darauf hinweist, dass man sich im Bereich „Rodelbahn-Kindli-Ste“ befindet. Denn dort wo das Lantschisotter Bächlein in den Aualatsch mündet, liegt ein großer Felsbrocken, der sogenannte Kindli-Ste. Um diesen Findling ranken sich zahlreiche Geschichten. Eine begründet die Bezeichnung „Kindli-Ste“ damit, dass vor langer Zeit dort ein Neugeborenes gefunden wurde. Der Sage nach soll bei dem großen Stein immer wieder ein „Butz“, also eine geisterhafte Erscheinung, gesichtet worden sein.
Heute ist der große Gesteinsbrocken vor allem ein Landschaftsmarker, an dem im Sommer auch ein Wanderpfad vorbeiführt. Wenn man es bis zum Wegweiser „Rodelbahn Kindli-Ste“ geschafft hat, dann sind noch gut 230 Höhenmeter bis nach Latschau zu bewältigen. Der Forstweg führt schließlich bis an die Mauer des Stausees Latschau, welcher sich in einer natürlichen geologischen Mulde befindet. Das dort gespeicherte Wasser kommt aus dem Lünersee und wird schließlich an das Rodundwerk I und II in Vandans weitergeleitet, wo es zur Energiegewinnung genützt wird.
Einkehren in der kleinen Gaststätte
Auf der Dammkrone des Stausees führt ein Spazierweg entlang, auf welchem man meist uneingeschränkt den Sonnenschein genießen kann. Direkt bei der Station der Golmerbahn in Latschau befindet eine kleine Gaststätte, die zum Einkehrschwung einlädt. Danach geht es entweder mit der Bahn oder über dieselbe Strecke retour nach Vandans. Darüber hinaus hat man auch die Möglichkeit, entweder zu Fuß oder per Linienbus nach Tschagguns abzusteigen.
