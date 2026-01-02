Winterwandern auch fast ohne Schnee möglich

Heute ist der große Gesteinsbrocken vor allem ein Landschaftsmarker, an dem im Sommer auch ein Wanderpfad vorbeiführt. Wenn man es bis zum Wegweiser „Rodelbahn Kindli-Ste“ geschafft hat, dann sind noch gut 230 Höhenmeter bis nach Latschau zu bewältigen. Der Forstweg führt schließlich bis an die Mauer des Stausees Latschau, welcher sich in einer natürlichen geologischen Mulde befindet. Das dort gespeicherte Wasser kommt aus dem Lünersee und wird schließlich an das Rodundwerk I und II in Vandans weitergeleitet, wo es zur Energiegewinnung genützt wird.

Einkehren in der kleinen Gaststätte

Auf der Dammkrone des Stausees führt ein Spazierweg entlang, auf welchem man meist uneingeschränkt den Sonnenschein genießen kann. Direkt bei der Station der Golmerbahn in Latschau befindet eine kleine Gaststätte, die zum Einkehrschwung einlädt. Danach geht es entweder mit der Bahn oder über dieselbe Strecke retour nach Vandans. Darüber hinaus hat man auch die Möglichkeit, entweder zu Fuß oder per Linienbus nach Tschagguns abzusteigen.