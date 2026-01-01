Tourengeherin mit Helikopter aus Notlage gerettet

Alpine Notlage am Hohen Ifen in Vorarlberg: Eine deutsche Skitourengeherin verlor die Kontrolle und stürzte in eine Schneerinne ab. Der Helikopter musste ausrücken, um die Verletzte in Sicherheit zu bringen.
Am Mittwochmittag um 13 Uhr unternahmen zwei Frauen auf den Hohen Ifen eine Skitour. Bei der Schlüsselstelle des Aufstiegs auf circa 2050 Metern Seehöhe kletterten die beiden Frauen mit den Skiern am Rucksack bergan – sie waren mit Steigeisen ausgerüstet.
Plötzlich aber verlor eine der beiden, eine 30-jährige Deutsche, den Halt und stürzte rund zwei Meter in eine darunterliegende Schneerinne ab. Dabei zog sie sich eine Oberschenkelverletzung zu.
Sie konnte die Tour nicht mehr fortsetzen, der Rettungshubschrauber barg die Frau schließlich aus der alpinen Notlage und brachte sie ins Krankenhaus.
