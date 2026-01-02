Pkw verlor auf Vorarlberger Autobahn Öl

Erhebungen der Polizei ergaben, dass ein 52-jähriger Pkw-Lenker aufgrund eines Motorschadens Öl verloren hatte und sein Fahrzeug dann auch am Rastplatz abgestellt hatte. Für die Aufräumarbeiten musste im gesamten Abschnitt die Normalspur für die Dauer von zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz waren unter anderen die Feuerwehr mit 30 Mann, die Asfinag, das Straßenbauamt und die Autobahnpolizei.