Pkw verlor auf Vorarlberger Autobahn Öl

Zu einem unangenehmen Zwischenfall kam es am 1. Jänner auf der Rheintalautobahn A14: Dort hatte ein Wagen aufgrund eines Defekts Öl verloren. Eine Straßensperre war die Folge.
Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr wurde auf der A14 Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol eine rund zwei Kilometer lange Ölspur im Bereich Röthis bis zum Parkplatz Rankweil gemeldet.
Erhebungen der Polizei ergaben, dass ein 52-jähriger Pkw-Lenker aufgrund eines Motorschadens Öl verloren hatte und sein Fahrzeug dann auch am Rastplatz abgestellt hatte. Für die Aufräumarbeiten musste im gesamten Abschnitt die Normalspur für die Dauer von zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz waren unter anderen die Feuerwehr mit 30 Mann, die Asfinag, das Straßenbauamt und die Autobahnpolizei.
