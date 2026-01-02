Vorteilswelt
Pyrotechnik gezündet

Zwölfjähriger mit Verletzungen an Gesicht und Hand

Vorarlberg
02.01.2026 11:50
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mihail - stock.adobe.com)

Zwei Burschen im Alter von zwölf und 14 Jahren fanden am Donnerstag einen selbstgebauten pyrotechnischen Gegenstand und zündeten diesen. Das Ergebnis: Beide Burschen mussten mit Verletzungen ins Spital.   

Am Donnerstag um 17.15 Uhr fanden die zwei Burschen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Höchst eine offensichtlich selbstgebaute, nicht detonierte pyrotechnische Vorrichtung, wie die Polizei mitteilt. Einer der beiden nahm den Gegenstand in die Hand, während der zweite die angebrachte Zündschnur mit einem Feuerzeug entzündete.

Die Pyrotechnik explodierte unmittelbar in der Hand des Zwölfjährigen. Dabei erlitt dieser Verletzungen im Bereich der rechten Hand und auch leichte Verletzungen im Gesicht. Der 14-Jährige zog sich Verbrennungen an der rechten Hand zu.

Beide Jugendlichen mussten zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Herkunft des pyrotechnischen Gegenstands eingeleitet.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
