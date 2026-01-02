Zwölfjähriger mit Verletzungen an Gesicht und Hand

Am Donnerstag um 17.15 Uhr fanden die zwei Burschen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Höchst eine offensichtlich selbstgebaute, nicht detonierte pyrotechnische Vorrichtung, wie die Polizei mitteilt. Einer der beiden nahm den Gegenstand in die Hand, während der zweite die angebrachte Zündschnur mit einem Feuerzeug entzündete.