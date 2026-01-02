Den Olympia-Feinschliff will man sich daheim holen

„Momentan ist es bei mir einfach ein wenig eine Kopfsache“, analysiert Sonja Gigler ihre Leistungen zum Saisonstart. Nachdem die 24-jährige Harderin wegen zwei Kreuzbandrissen die letzten beiden Saisonen verpasst hatte, kehrte sie in Val Thorens (Fra) im Dezember in den Weltcup zurück. Mit den Rängen 24, 20, 28, 23 und 19 verpasste die Kästle-Pilotin, die vor ihren Verletzungen bereits zweimal am Weltcuppodest gestanden war, bislang aber noch den Sprung in die absolute Spitze. „Es fühlt sich nicht schlecht an, aber ich muss noch mehr pushen“, weiß Gigler, die in einzelnen Sektoren schon wieder beweisen konnte, was schnell sie ist.