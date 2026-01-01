Autolenker fuhr sich in Vorarlberg fest

Da hatte ein Autofahrer wirklich Pech: Dieser war am Dienstag auf einer einspurigen Bergstraße in Götzis-Meschach unterwegs. Schließlich hatte sich das Fahrzeug festgefahren: Eingekeilt zwischen einer Gartenmauer und einem kurzen Abhang, saß das Auto auf, nichts ging mehr. Die Feuerwehr musste ausrücken.