Autolenker fuhr sich in Vorarlberg fest

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden am Dienstag die Florianijünger in Götzis (Vorarlberg) gerufen. Ein Autolenker hatte sich dermaßen verkeilt, dass er weder vor noch zurück konnte.
Da hatte ein Autofahrer wirklich Pech: Dieser war am Dienstag auf einer einspurigen Bergstraße in Götzis-Meschach unterwegs. Schließlich hatte sich das Fahrzeug festgefahren: Eingekeilt zwischen einer Gartenmauer und einem kurzen Abhang, saß das Auto auf, nichts ging mehr. Die Feuerwehr musste ausrücken.
Um die schmale Straße schnellstmöglich freizubekommen, hoben die Florianijünger das Fahrzeug mit Hebekissen an und sicherten das Auto mit einer Traktorseilwinde. Anschließend konnte der Pkw beiseite geschafft werden. Aufgrund der engen Platzverhältnisse musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Drei Fahrzeuge der Feuerwehr Götzis waren im Einsatz.
