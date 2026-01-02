Mädchen vor Gericht: Morddrohung „nur ein Spaß“

Vor Gericht spricht sie offen über ihr tristes Dasein: „Ich gehe nicht zur Schule und ich arbeite nicht.“ Worte, die eine Leere beschreiben und ein Leben, in welchem jegliche Orientierung fehlt. Sie bekennt sich schuldig, bestätigt die Drohung – doch relativiert sie zugleich. Es habe Konflikte gegeben, Mobbing, Wut. „Ich habe das als Spaß gesagt“, erklärt sie leise. Heute, sagt sie, würde sie so etwas nicht mehr sagen.