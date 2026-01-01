Vorteilswelt
Überschlagen

Autolenker knallte gegen Verkehrsschild

Vorarlberg
01.01.2026 13:30
Das Unfallauto in Rankweil.
Das Unfallauto in Rankweil.(Bild: Mathis Fotografie)

In Vorarlberg kam es am Silvestertag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Lenker involviert war. Der Mann hat mit seinem Wagen in Rankweil ein Verkehrsschild gerammt. 

Am letzten Tag des Jahres 2025 gegen 15.25 Uhr knallte es auf der Unteren Bahnhofstraße in der Gemeinde Rankweil. Ein 54-jähriger Autofahrer übersah laut eigenen Angaben ein Verkehrszeichen in der dortigen Begegnungszone und rammte dieses.

Die Feuerwehr bei der Bergung des Wagens.
Die Feuerwehr bei der Bergung des Wagens.(Bild: Mathis Fotografie)

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker hatte Glück und konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien, er überstand die Sache  unverletzt.

Ein mit dem Fahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug wieder umdrehen und damit die Straße räumen.

Vorarlberg
