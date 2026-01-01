Autolenker knallte gegen Verkehrsschild

In Vorarlberg kam es am Silvestertag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Lenker involviert war. Der Mann hat mit seinem Wagen in Rankweil ein Verkehrsschild gerammt.
Am letzten Tag des Jahres 2025 gegen 15.25 Uhr knallte es auf der Unteren Bahnhofstraße in der Gemeinde Rankweil. Ein 54-jähriger Autofahrer übersah laut eigenen Angaben ein Verkehrszeichen in der dortigen Begegnungszone und rammte dieses.
Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker hatte Glück und konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien, er überstand die Sache unverletzt.
Ein mit dem Fahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug wieder umdrehen und damit die Straße räumen.
