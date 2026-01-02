Vorteilswelt
Land Vorarlberg:

Die wichtigsten Neuerungen für das Jahr 2026

Vorarlberg
02.01.2026 14:45
Dank einem speziellen Förder-Call können neue Bewegungs- initiativen realisiert werden.
Dank einem speziellen Förder-Call können neue Bewegungs- initiativen realisiert werden.(Bild: Jürgen Radspieler)

Das Leistungsangebot Vorarlbergs verändert sich laufend, die „Krone“ hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Bewegung, Kinder und Digitalisierung stehen im Mittelpunkt. 

Das Land Vorarlberg wartet im Rahmen seines Leistungsangebots im Jahr 2026 mit einigen Neuerungen auf. Diese sollen vor allem in den Bereichen Familie, Kinder, Digitalisierung und Gesundheit Erleichterungen bringen. So werden etwa „MINT-Schecks“ für Kinderbetreuungseinrichtungen ausgeschrieben. Damit sollen kleine Investitionen unbürokratisch finanziert werden, damit MINT-Themen (also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften) gezielt behandelt werden können. Eine weitere Neuerung betrifft den Bereich Gesundheit: 37 Projekte wurden im Rahmen des Sonderförder-Calls „Gesundheit durch Motivation mit Bewegungsvielfalt“ eingereicht. Mit den innovativen Bewegungsangeboten will das Land die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken.

Sich schneller durch das Gesundheitssystem lavieren
Rund um die Uhr schnell und unkompliziert passende Unterstützungsangebote finden – das ist das Ziel des neuen digitalen „SozialKompass.V“ (https://sozialkompass.vorarlberg.at/). Die Plattform ist klar strukturiert und stellt sowohl verständliche als auch vollständige Informationen bereit. Das Versorgungssystem soll dadurch transparenter und vor allem auch leichter nutzbar werden.

Amtswege digital erledigen
Erleichterung durch Digitalisierung bringen ebenso die Änderungen beim Grundverkehr: Immer mehr Verfahren, etwa Negativbescheinigungen und Bebauungserklärungen, können digital eingebracht werden. Dadurch können inzwischen rund 80 Prozent aller Ansuchen vollständig digital abgewickelt werden.

