Die wichtigsten Neuerungen für das Jahr 2026

Das Land Vorarlberg wartet im Rahmen seines Leistungsangebots im Jahr 2026 mit einigen Neuerungen auf. Diese sollen vor allem in den Bereichen Familie, Kinder, Digitalisierung und Gesundheit Erleichterungen bringen. So werden etwa „MINT-Schecks“ für Kinderbetreuungseinrichtungen ausgeschrieben. Damit sollen kleine Investitionen unbürokratisch finanziert werden, damit MINT-Themen (also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften) gezielt behandelt werden können. Eine weitere Neuerung betrifft den Bereich Gesundheit: 37 Projekte wurden im Rahmen des Sonderförder-Calls „Gesundheit durch Motivation mit Bewegungsvielfalt“ eingereicht. Mit den innovativen Bewegungsangeboten will das Land die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken.