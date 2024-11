Nachbarn entsetzt: „Der Bub war ihr Ein und Alles“

Ein strahlender Sonntagmorgen in Wien-Favoriten: Fast schon trügerisch, die Straßen sind noch still in dem Gemeindebau mitten im zehnten Bezirk. Doch was Ermittler nach einem eingehenden Notruf eines jungen Vaters in der Wohnung eines Paares erblickten, erschütterte selbst die erfahrensten Beamten bis ins Mark.