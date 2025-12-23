Verendete Kätzchen: Landwirt wurde freigesprochen

Freispruch „im Zweifel“

Tierschützer hatten die stark geschwächten und verwahrlosten Samtpfoten nahe dem Stall entdeckt. Als sie den Bauer zur Rede stellten, soll dieser sehr forsch reagiert und zu den beiden Retterinnen gemeint haben: „Das ist der Lauf der Dinge und nichts anderes als eine natürliche Auslese.“ Auch die Tierärztin konnte das Leben der Kätzchen nicht mehr retten. So blieb am Ende ein bitteres Gefühl – und ein Freispruch „im Zweifel“. Richter Johannes Reheis fand in seiner Begründung ernste Worte: „Es ist tragisch, dass die zwei Babykatzen verhungert sind. Aber strafrechtlich ist der Fall nicht eindeutig.“