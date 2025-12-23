Vorteilswelt
Neuerliche Wendung

Wirtschaftsprüfer bringt Klage gegen die Stadt ein

Kärnten
23.12.2025 15:45
Rauchende Köpfe im Klagenfurter Rathaus.
Rauchende Köpfe im Klagenfurter Rathaus.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Nach einigen Tagen Hin und Her bringt Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig nun eine Klage gegen die Stadt Klagenfurt ein. Im Rathaus zeigt man sich zwar bereit, dem Unternehmen Geld zu überweisen – jedoch nicht die volle Summe.

Seit Tagen hing die drohende Klage von Ulrich Kraßnig wie ein Damoklesschwert über der Landeshauptstadt (wir berichteten). Nun ist es aber fix: Der Wirtschaftsprüfer bringt Klage ein. „Beschämend, dass man so ein politisches Schauspiel auf dem Rücken von einem Freiberufler abzieht, der in der Innenstadt 70 Mitarbeiter beschäftigt und für große Wertschöpfung in Klagenfurt sorgt“, sagt Kraßnig im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.

Ulrich Kraßnig
Ulrich Kraßnig(Bild: Alpen-Adria Steuerberatung)

Ein Teil wird überwiesen
Währenddessen entschloss man sich hinter den Rathausmauern zur Zahlung von 36.000 Euro unter dem Vorbehalt, dass die volle Summe von 72.000 Euro für die Arbeit mehrheitlich bezweifelt werde. Für Kraßnig aber kein Grund klein beizugeben, denn „mir platzt der Kragen. Ich lasse mich nicht weiter sekkieren. Es gibt einen Vertrag und der ist einzuhalten.“ Und dass ein Anspruch bestehe, habe auch Magistratsdirektorin Isabella Jandl gegenüber dem Gemeinderat und Bürgermeister Christian Scheider gegenüber der „Krone“ bestätigt.

Damit dürfte der Weihnachtsfrieden im Klagenfurter Rathaus nun endgültig ruiniert sein.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
