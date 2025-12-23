Wirtschaftsprüfer bringt Klage gegen die Stadt ein

Ein Teil wird überwiesen

Währenddessen entschloss man sich hinter den Rathausmauern zur Zahlung von 36.000 Euro unter dem Vorbehalt, dass die volle Summe von 72.000 Euro für die Arbeit mehrheitlich bezweifelt werde. Für Kraßnig aber kein Grund klein beizugeben, denn „mir platzt der Kragen. Ich lasse mich nicht weiter sekkieren. Es gibt einen Vertrag und der ist einzuhalten.“ Und dass ein Anspruch bestehe, habe auch Magistratsdirektorin Isabella Jandl gegenüber dem Gemeinderat und Bürgermeister Christian Scheider gegenüber der „Krone“ bestätigt.