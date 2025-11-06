Champions-League-Aufreger: „Sie wurden beraubt!“

Glück für den FC Barcelona! Beim wilden 3:3 in Brügge wurde ein Treffer der Heimmannschaft nach einer umstrittenen VAR-Entscheidung zurückgenommen. Aus der Sicht von Legende Marco van Basten eine klare Fehlentscheidung: „Club Brügge wurde beraubt!“
Brügge und Barcelona sorgten am Mittwochabend für einen echten Fußball-Leckerbissen in der Champions League. Kurz vor Schluss stand es 3:3 – der vermeintliche Siegtreffer von Romeo Vermant für Brügge in der Nachspielzeit wurde wegen eines Foulspiels an Barcelona-Tormann Wojciech Szczesny nicht anerkannt.
Hier der Aufreger im Video:
„Er berührt ihn nicht einmal“
Die Entscheidung von Schiedsrichter Anthony Taylor, der sich die Szene noch einmal am Videobildschirm angesehen hatte, sorgt für erhitzte Gemüter. „Club Brügge wurde bestohlen. Das Tor zum 4:3 hätte zählen müssen. Er foult Szczesny nicht, er berührt ihn nicht einmal. Szczesny selbst lässt es wie ein Foul aussehen, aber es war keines“, schimpft Marco van Basten im niederländischen Fernsehen.
Auf Aufstiegskurs
In einer packenden Partie kamen die Katalanen glücklich zu einem Remis und halten nun bei sieben Punkten. Brügge hat vier Zähler auf dem Konto und liegt genauso wie der FC Barcelona auf Aufstiegskurs.
Zur Erklärung: Die Plätze 1-8 sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, während die Mannschaften auf den Plätzen 9-24 in einer Zwischenrunde die restlichen acht Achtelfinalteilnehmer ausspielen.
