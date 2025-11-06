Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legende außer sich

Champions-League-Aufreger: „Sie wurden beraubt!“

Champions League
06.11.2025 08:21
Ein wildes Tor-Spektakel zwischen Brügge und Barcelona endete ohne Sieger. Jedoch gab’s einen ...
Ein wildes Tor-Spektakel zwischen Brügge und Barcelona endete ohne Sieger. Jedoch gab’s einen großen Aufreger.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Glück für den FC Barcelona! Beim wilden 3:3 in Brügge wurde ein Treffer der Heimmannschaft nach einer umstrittenen VAR-Entscheidung zurückgenommen. Aus der Sicht von Legende Marco van Basten eine klare Fehlentscheidung: „Club Brügge wurde beraubt!“

0 Kommentare

Brügge und Barcelona sorgten am Mittwochabend für einen echten Fußball-Leckerbissen in der Champions League. Kurz vor Schluss stand es 3:3 – der vermeintliche Siegtreffer von Romeo Vermant für Brügge in der Nachspielzeit wurde wegen eines Foulspiels an Barcelona-Tormann Wojciech Szczesny nicht anerkannt.

Hier der Aufreger im Video:

„Er berührt ihn nicht einmal“
Die Entscheidung von Schiedsrichter Anthony Taylor, der sich die Szene noch einmal am Videobildschirm angesehen hatte, sorgt für erhitzte Gemüter. „Club Brügge wurde bestohlen. Das Tor zum 4:3 hätte zählen müssen. Er foult Szczesny nicht, er berührt ihn nicht einmal. Szczesny selbst lässt es wie ein Foul aussehen, aber es war keines“, schimpft Marco van Basten im niederländischen Fernsehen.

Lesen Sie auch:
Ajax Amsterdam ging auch zu Hause gegen Galatasaray Istanbul unter. 
Trainer vor Rauswurf?
„Lachnummer Europas!“ Entsetzen nach CL-Pleite
06.11.2025
Der nächste CL-Rekord
„Tor-Terminator“ Haaland stößt in neue Sphären vor
06.11.2025
Champions-League-Abend
Verrücktes Barca-Remis, BVB chancenlos gegen City
05.11.2025

Auf Aufstiegskurs
In einer packenden Partie kamen die Katalanen glücklich zu einem Remis und halten nun bei sieben Punkten. Brügge hat vier Zähler auf dem Konto und liegt genauso wie der FC Barcelona auf Aufstiegskurs.

Zur Erklärung: Die Plätze 1-8 sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, während die Mannschaften auf den Plätzen 9-24 in einer Zwischenrunde die restlichen acht Achtelfinalteilnehmer ausspielen.

Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
128.146 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
102.551 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
86.006 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Champions League
Kritik von Ex-Trainer
Wenger knallhart: „Wirtz hat Mittelfeld zerstört“
Legende außer sich
Champions-League-Aufreger: „Sie wurden beraubt!“
Der nächste CL-Rekord
„Tor-Terminator“ Haaland stößt in neue Sphären vor
Trainer vor Rauswurf?
„Lachnummer Europas!“ Entsetzen nach CL-Pleite
Champions-League-Abend
Verrücktes Barca-Remis, BVB chancenlos gegen City

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf