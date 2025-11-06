Champions-League-Aufreger: „Sie wurden beraubt!“

„Er berührt ihn nicht einmal“

Die Entscheidung von Schiedsrichter Anthony Taylor, der sich die Szene noch einmal am Videobildschirm angesehen hatte, sorgt für erhitzte Gemüter. „Club Brügge wurde bestohlen. Das Tor zum 4:3 hätte zählen müssen. Er foult Szczesny nicht, er berührt ihn nicht einmal. Szczesny selbst lässt es wie ein Foul aussehen, aber es war keines“, schimpft Marco van Basten im niederländischen Fernsehen.