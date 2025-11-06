Faserhersteller Lenzing mit 105 Mio. Euro Verlust

In der Lenzing-Chefetage rechnet man für das ganze Geschäftsjahr 2025 weiter mit einem Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) über dem Vorjahresniveau. In den ersten neun Monaten stieg das EBITDA um gut 29 Prozent auf rund 340 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug minus 98,7 Mio. Euro, nach 33,4 Mio. Euro ein Jahr zuvor – also fast eine Verdreifachung des Vorsteuerverlustes.