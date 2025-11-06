Glasner-Starspieler? „Unmögliche Mission“ für Real

Geld wird zum Knackpunkt

Neben dem FC Liverpool und dem FC Bayern München zeigte auch Real Madrid bis zuletzt großes Interesse am 25-Jährigen. Doch der Klub von ÖFB-Teamspieler David Alaba stieg nun aus dem Poker aus. Wie die „AS“ berichtet, seien das geforderte Gehalt sowie das Handgeld zu hoch. Ein Deal mit Guehi wird bereits vom spanischen Medium als „unmögliche Mission“ bezeichnet.