Glasner-Starspieler? „Unmögliche Mission“ für Real

Real Madrid hat sich Medienberichten zufolge aus dem Rennen um Crystal Palace-Kapitän Marc Guehi zurückgezogen. Zwei Gründe sollen dafür ausschlaggebend gewesen sein.
Im kommenden Sommer wird Marc Guehi Crystal Palace verlassen. Das bestätigte Trainer Oliver Glasner vor wenigen Wochen. Der englische Teamspieler (26 Länderspiele) wird damit ablösefrei wechseln können.
Geld wird zum Knackpunkt
Neben dem FC Liverpool und dem FC Bayern München zeigte auch Real Madrid bis zuletzt großes Interesse am 25-Jährigen. Doch der Klub von ÖFB-Teamspieler David Alaba stieg nun aus dem Poker aus. Wie die „AS“ berichtet, seien das geforderte Gehalt sowie das Handgeld zu hoch. Ein Deal mit Guehi wird bereits vom spanischen Medium als „unmögliche Mission“ bezeichnet.
Die weiteren Kandidaten
Nicht nur wegen des bevorstehenden Abschieds von David Alaba, dessen Vertrag im Sommer nicht verlängert wird, wollen sich die „Königlichen“ in der Innenverteidigung verstärken. Als mögliche Kandidaten gelten Dayot Upamecano (FC Bayern München), Ibrahima Konate (FC Liverpool) und William Saliba (FC Arsenal).
