Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal

Aus der Ärztekammer hieß es, dass das Gesetz nicht mehr hergebe, und dass man immer der Sicherheit der Patientinnen und Patienten verpflichtet sei. Es gebe aber bereits einen Entwurf, der für sie „tragbar“ sei. Man habe „ohne jede Diskussion“ alle Medikamente, die nicht rezeptpflichtig seien, auf die Liste gesetzt. Bei Medikamenten wie Schmerzmitteln oder Antibiotika brauche es aber eine „tiefgreifende Kompetenz“ und somit den Weg über die Ärztin oder den Arzt. „Wir stehen dem Ganzen nicht ablehnend gegenüber“, sagte Kubin.