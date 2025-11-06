Vorteilswelt
Sexy Geburtstagstrip

Kendall Jenner feiert 30er mit Splitternackt-Foto

Society International
06.11.2025 09:48
Kendall Jenner, hier auf dem Laufsteg, feierte diese Woche ihren 30er. Und überraschte die Fans ...
Kendall Jenner, hier auf dem Laufsteg, feierte diese Woche ihren 30er. Und überraschte die Fans mit einer ziemlich freizügigen Bildergalerie!

Kendall Jenners 30er war vor allem eines: mega hot! Das stellte das Geburtstagskind jetzt selbst mit einer wirklich aufregenden Bildergalerie auf Instagram unter Beweis. Splitternackt-Foto inklusive!

Zum „Runden“ ließ es Kendall Jenner mit Freunden und Familie nicht nur in tropischen Gefilden so richtig krachen. Es hielt das Geburtstagskind offensichtlich auch nichts in den Kleidern. Das jedenfalls lässt die Bildergalerie erahnen, die die nunmehr 30-Jährige jetzt auf Instagram veröffentlichte.

Splitternackt am Sandstrand
Zu sehen ist Kendall da nämlich nicht nur im knappen Zweiteiler, der mal schwarz, mal rot, mal grün war. Wobei die Kardashian-Halbschwester die meiste Zeit am langen, weißen Sandstrand ohnehin ohne Top und nur im Höschen genossen zu haben scheint.

Hier können Sie sich durch Kendall Jenners sexy Bildergalerie klicken:

So gibt es Kendall etwa oben ohne in der Hängematte zu sehen, aber auch oben ohne am Strand mit Sand-„Nippeln“ am Busen. Und dann posierte das Geburtstagskind auch nur mit einem Handtuch um die Hüften vor dem Spiegel im Badezimmer.

Wer aber denkt, dass dies die heißesten Schnappschüsse von Kendalls Birthday-Trip waren, der irrt! Denn unter die ohnehin schon recht freizügigen Fotos mischte sich zu guter Letzt auch eine Aufnahme, auf der die Model-Schönheit splitterfasernackt am Strand sitzt!

Kendall Jenner ließ zum 30er die Hüllen fallen.
Kendall Jenner ließ zum 30er die Hüllen fallen.

„Sexy 30“
Bei so viel Freizügigkeit ist es fast verständlich, dass die Fans Schnappatmung bekommen. So jubelte nicht nur Schwester Khloé Kardashian: „Du bist der perfekte Mensch!“ Auch die Fans kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Was für eine Party! Die Kardashians feierten den 30. Geburtstag von Kendall Jenner am Strand – ...
Sexy Strandgeburtstag
Mama Kris Jenner feiert im Nacktkleid Kendalls 30.
04.11.2025

„Ich liebe dich“, „Du bist eine Göttin“, „Buchstäbliche Perfektion“ oder „Sexy 30“, hieß es in den Kommentaren neben zahlreichen Flammen-Emojis, die zusätzlich ausdrücken sollten, wie heiß die Fans ihr Idol finden. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
