Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik von Ex-Trainer

Wenger knallhart: „Wirtz hat Mittelfeld zerstört“

Fußball International
06.11.2025 09:09
Gegen Real Madrid wurde Florian Wirtz am linken Flügel eingesetzt.
Gegen Real Madrid wurde Florian Wirtz am linken Flügel eingesetzt.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Dass der FC Liverpool Florian Wirtz in den vergangenen Monaten großteils als Zehner eingesetzt hatte, habe das Mittelfeld der „Reds“ zerstört, fand Arsene Wenger vor dem Champions-League-Hit gegen Real Madrid deutliche Worte. Am Flügel sei der Deutsche deutlich besser aufgehoben.

0 Kommentare

„Als Wirtz die Wahl hatte, zu Bayern München oder Liverpool zu gehen, hat er zu Liverpool gesagt: ‘Ich komme zu euch, wenn ich auf der Zehn spielen darf. Ich will nicht auf dem Flügel spielen‘. Liverpool hat dann, um ihn zu bekommen, Okay gesagt. Dann haben sie ihn dort spielen lassen, und er hat ihr Mittelfeld zerstört, was bis dahin aus Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai bestand. Damit Wirtz spielen konnte, haben sie Szoboszlai rausgenommen“, so die Analyse des ehemaligen Arsenal-Trainers. Zuletzt hatte der englische Meister sechs von sieben Pflichtspielen verloren – zwar sei das nicht allein auf Wirtz zurückzuführen, allerdings hatte Liverpool vor allem im Mittelfeld mit Unstimmigkeiten zu kämpfen.

Lesen Sie auch:
Alexis Mac Allister erzielte das Goldtor für den FC Liverpool.
Weltmeister-Goldtor
Liverpool gewinnt Mega-Hit gegen Real Madrid
04.11.2025

Applaus bei Auswechslung
Gegen Real Madrid startete Wirtz nun am linken Flügel, Szoboszlai lief indes im rechten Mittelfeld auf. Eine Taktik, die aufging, mit 1:0 konnte sich Liverpool gegen die „Königlichen“ durchsetzen, Wirtz wurde bei seiner Auswechslung in der 88. Minute mit großem Applaus verabschiedet. 

Florian Wirtz machte gegen Real Madrid ein gutes Spiel.
Florian Wirtz machte gegen Real Madrid ein gutes Spiel.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Zwar wartet der 22-Jährige nach wie vor auf seinen ersten Treffer im Liverpool-Trikot, scheint jedoch mehr und mehr an der Anfield Road anzukommen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
128.146 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
102.551 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
86.006 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Fußball International
Kritik von Ex-Trainer
Wenger knallhart: „Wirtz hat Mittelfeld zerstört“
Legende außer sich
Champions-League-Aufreger: „Sie wurden beraubt!“
Krone Plus Logo
Auch gegen Nottingham?
Stark: Sturm hat den „Unbesiegbaren“ auf der Bank
Motivationsschub
Ein Rapidler im Team mit Superstar Kylian Mbappe
Der nächste CL-Rekord
„Tor-Terminator“ Haaland stößt in neue Sphären vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine