Wenger knallhart: „Wirtz hat Mittelfeld zerstört“

„Als Wirtz die Wahl hatte, zu Bayern München oder Liverpool zu gehen, hat er zu Liverpool gesagt: ‘Ich komme zu euch, wenn ich auf der Zehn spielen darf. Ich will nicht auf dem Flügel spielen‘. Liverpool hat dann, um ihn zu bekommen, Okay gesagt. Dann haben sie ihn dort spielen lassen, und er hat ihr Mittelfeld zerstört, was bis dahin aus Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai bestand. Damit Wirtz spielen konnte, haben sie Szoboszlai rausgenommen“, so die Analyse des ehemaligen Arsenal-Trainers. Zuletzt hatte der englische Meister sechs von sieben Pflichtspielen verloren – zwar sei das nicht allein auf Wirtz zurückzuführen, allerdings hatte Liverpool vor allem im Mittelfeld mit Unstimmigkeiten zu kämpfen.