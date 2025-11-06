Wenger knallhart: „Wirtz hat Mittelfeld zerstört“

Dass der FC Liverpool Florian Wirtz in den vergangenen Monaten großteils als Zehner eingesetzt hatte, habe das Mittelfeld der „Reds“ zerstört, fand Arsene Wenger vor dem Champions-League-Hit gegen Real Madrid deutliche Worte. Am Flügel sei der Deutsche deutlich besser aufgehoben.
„Als Wirtz die Wahl hatte, zu Bayern München oder Liverpool zu gehen, hat er zu Liverpool gesagt: ‘Ich komme zu euch, wenn ich auf der Zehn spielen darf. Ich will nicht auf dem Flügel spielen‘. Liverpool hat dann, um ihn zu bekommen, Okay gesagt. Dann haben sie ihn dort spielen lassen, und er hat ihr Mittelfeld zerstört, was bis dahin aus Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai bestand. Damit Wirtz spielen konnte, haben sie Szoboszlai rausgenommen“, so die Analyse des ehemaligen Arsenal-Trainers. Zuletzt hatte der englische Meister sechs von sieben Pflichtspielen verloren – zwar sei das nicht allein auf Wirtz zurückzuführen, allerdings hatte Liverpool vor allem im Mittelfeld mit Unstimmigkeiten zu kämpfen.
Applaus bei Auswechslung
Gegen Real Madrid startete Wirtz nun am linken Flügel, Szoboszlai lief indes im rechten Mittelfeld auf. Eine Taktik, die aufging, mit 1:0 konnte sich Liverpool gegen die „Königlichen“ durchsetzen, Wirtz wurde bei seiner Auswechslung in der 88. Minute mit großem Applaus verabschiedet.
Zwar wartet der 22-Jährige nach wie vor auf seinen ersten Treffer im Liverpool-Trikot, scheint jedoch mehr und mehr an der Anfield Road anzukommen.
