Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein

Israelische Minister ruft Juden zur Ausreise auf

Der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, warf Mamdani am Mittwoch vor, ein „Unterstützer der Hamas“ zu sein und beschuldigte ihn, dem Gedankengut der Attentäter vom 11. September nahezustehen. Chikli riet Juden in New York, nach Israel auszuwandern und sprach von einem „kritischen Wendepunkt“ für die größte jüdische Gemeinschaft außerhalb Israels. „New York wird nie wieder so, wie es einmal war“, bedauerte der israelische Minister auf der Kurznachrichtenplattform X.