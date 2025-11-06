William sorgte mit lieber Geste für Begeisterung

Prinz William hat am Mittwoch in Rio de Janeiro seinen Earthshot Prize verliehen. Und der 43-Jährige erwies sich dabei als echter „Prince Charming“, der mit einer besonders lieben Geste für große Begeisterung sorgte.
Zwar hatte Prinzessin Kate ihren Ehemann nicht nach Rio de Janeiro begleitet, für Glamour auf dem roten Teppich war aber dennoch gesorgt. Denn neben Prinz William posierten unter anderem die Pop-Superstars Kylie Minogue und Shawn Mendes für die Fotografen.
Minogue trug Rewear-Kleid
Und dabei sorgte vor allem der Look von Minogue für Aufsehen. Die Sängerin hatte sich laut „Daily Mail“ nämlich für ein cremefarbenes Rewear-Minikleid von Stella McCartney entschieden und damit den Fokus auf die Botschaft des Abends gelegt: Nachhaltigkeit.
„Es ist ein Privileg und eine Ehre, Teil des Earthshot Prize in Rio zu sein – auf der Bühne mit den Menschen und Ideen, die unseren Planeten retten könnten“, schwärmte die Australierin.
Geburtstagstorte für Mendes-Mama
Prinz William, der einen Tom-Ford-Anzug trug, den er schon zu früheren Anlässen ausgeführt hatte, bewies am Mittwochabend nicht nur seine Gastgeber-Qualitäten, sondern sorgte auch für einen herzerwärmenden Moment am Red Carpet.
Denn wie Shawn Mendes verraten hatte, habe sich der Prince of Wales trotz der zahlreichen Termine rund um den Earthshot Prize Zeit für den Geburtstag seiner Mutter Karen genommen und ihr eine Torte geschickt. Eine wirklich liebe Geste, die bei seiner Mama für Entzücken gesorgt habe, so der Sänger. „Sie zittert immer noch, danke!“, bedankte sich Mendes bei William, wie das „People“-Magazin berichtete.
William blickt optimistisch in Zukunft
„Ich verstehe, dass sich manche in diesen unsicheren Zeiten entmutigt fühlen“, erklärte Prinz William in seiner Rede schließlich. „Ich verstehe, dass noch so viel zu tun ist. Aber dies ist keine Zeit für Selbstzufriedenheit.“
Dennoch sei er noch immer so optimistisch wie vor fünf Jahren, als er seinen Earthshot Prize ins Leben gerufen habe, fuhr der 43-Jährige fort. Denn die diesjährigen Finalisten seien ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man stärkere Wirtschaften aufbauen, gesündere Städte gestalten und bessere Jobs für die nächste Generation schaffen könne. „Sie sind die wahren Action-Helden.“
Es seien die Entscheidungen, „die wir in diesem Jahrzehnt treffen“, die „uns definieren werden“. Vor allem aber das Leben der jungen Generation. Denn es sei ihre Zukunft, um die es hier gehe, so William. „Sie sind diejenigen, die den Planeten erben werden, den wir zu schützen versuchen.“
