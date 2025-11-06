William sorgte mit lieber Geste für Begeisterung

Denn wie Shawn Mendes verraten hatte, habe sich der Prince of Wales trotz der zahlreichen Termine rund um den Earthshot Prize Zeit für den Geburtstag seiner Mutter Karen genommen und ihr eine Torte geschickt. Eine wirklich liebe Geste, die bei seiner Mama für Entzücken gesorgt habe, so der Sänger. „Sie zittert immer noch, danke!“, bedankte sich Mendes bei William, wie das „People“-Magazin berichtete.